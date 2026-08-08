Plus de 100 millions d'euros refusés par le PSG : Liverpool ne compte pas en rester là

Liverpool passe à l'offensive pour Bradley Barcola. Selon L'Équipe, les Reds ont transmis une offre de 115 millions d'euros au PSG pour l'attaquant français.

L'offre de 115 millions d’euros formulée par Liverpool pour Bradley Barcola ne suffit pas à convaincre le PSG. Elle marque un tournant dans les discussions, entamées il y a plusieurs jours entre les deux clubs. Les Reds affichent clairement leurs intentions et sont prêts à débourser une somme considérable pour recruter l'attaquant français.

Le PSG veut plus de 150 millions d'euros

Le PSG devrait rejeter cette proposition selon le journal l'Equipe. Le champion de France ne serait prêt à discuter d’un départ qu'à partir de 150 millions d’euros, hors bonus. À un tel prix, Barcola pourrait devenir l'un des transferts les plus chers de l'histoire.

La position du PSG a évolué ces derniers mois. Alors que le club répétait jusqu'ici que Barcola n'était pas à vendre, la situation a changé face au refus de l'attaquant de prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2028. Un départ n'est plus exclu.

Barcola a un accord personnel

Barcola aurait trouvé un accord avec Liverpool sur les conditions de son contrat. Cette nouvelle offre constitue un signal fort envoyé au joueur : les Reds sont prêts à aller très loin pour le recruter.

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Les discussions sont menées par le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, et Luis Campos côté parisien. Nasser Al-Khelaïfi est aussi directement impliqué dans le dossier.