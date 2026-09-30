Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 30/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur
Depuis son passage à l'Union Saint-Gilloise, Jens Teunckens était sans club. L'ancien quatrième gardien de David Hubert a retrouvé de l'embauche. Le voici nouveau portier de Tessenderlo, pensionnaire de D1 VV. (Lire la suite)
Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club
Ryotaro Ito était une sacrée affaire à saisir, et était d'ailleurs cité à La Gantoise. Mais le milieu offensif japonais, brillant la saison passée avec Saint-Trond qu'il a emmené vers l'Europe, semblait finalement parti pour s'engager à Blackburn. Sauf qu'un problème lors de la visite médicale a compromis. Le voici finalement du côté de Valladolid. (Lire la suite)
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