Catastrophe pour l'Union : un cadre de David Hubert out pour plusieurs mois !

Ross Sykes est sorti blessé contre Bodo/Glimt. Le défenseur anglais est mal retombé sur son épaule. L'Union est désormais fixée sur la gravité exacte de sa blessure. Et le bilan est lourd.

Peu avant l'heure de jeu, Ross Sykes est resté au sol après être parti à l'abordage dans le camp adverse. Victime d'un coup de coude, l'Anglais est resté au sol. L'arbitre n'a pas sifflé faute, il a ensuite bien été obligé d'arrêter le jeu en voyant l'Union mettre le ballon dehors pour permettre aux soigneurs d'aller s'occuper de leur coéquipier.

"Il est mal retombé sur son épaule, on espère que ce ne sera pas trop grave, il passera des examens demain", avait déclaré David Hubert en conférence de presse. Les examens ont eu lieu, et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Ross Sykes manquera à l'Union pendant plusieurs mois

"Ross a subi une luxation de l'articulation acromio-claviculaire lors du match contre Bodø/Glimt. Il a subi une opération aujourd'hui et devrait être absent pendant plusieurs mois. Nous souhaitons à Ross un rétablissement sans heurts et nous avons hâte de le revoir sur le terrain bientôt", écrit l'Union sur ses réseaux sociaux.

L'ancien castard d'Accrington Stanley sera donc sur la touche pour une bonne partie de la saison. Une fameuse tuile pour David Hubert, qui en avait fait un titulaire indiscutable depuis son intronisation.

Ross suffered an AC joint dislocation during the game against Bodø/Glimt. He underwent surgery today and is expected to be out for some months. We wish Ross a smooth recovery and look forward to seeing him back on the pitch soon. pic.twitter.com/HZpRXnqbti



— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 5, 2026

Fedde Leysen reviendra-t-il dans le coup ?

Ce coup du sort intervient alors que Mamadou Barry a été prêté en Arabie saoudite et que Fedde Leysen a été écarté de la sélection pour les deux premiers matchs de la saison. Leysen était en balance avec Sykes lors de l'arrivée d'Hubert, mais l'Anglais s'est imposé grâce à sa robustesse dans les duels, que ce soit dans son rectangle ou sur les phases arrêtées offensives, lors desquelles il a plusieurs fois fait la différence.

La saison dernière, Ross Sykes et Christian Burgess assuraient l'essentiel du danger sur ces phases arrêtées. En quelques semaines d'intervalle, voilà l'Union privée de ses deux tours anglaises. De quoi rendre Kevin Mac Allister plus important que jamais.