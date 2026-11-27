La Gantoise a laissé filer la victoire jeudi soir en Conference League. Les Buffalos pensaient tenir les trois points face à l'Étoile rouge de Belgrade, mais ont concédé l'égalisation dans les dernières minutes (1-1). Un partage qui laisse des regrets.

Rik De Mil regrettait la manière dont La Gantoise a laissé filer la victoire face à l'Étoile rouge de Belgrade (1-1). L'entraîneur des Buffalos a toutefois salué la réaction de ses joueurs après le match contre Beveren.

Rik De Mil regrette l'occasion manquée de Sonko

"C'est amer et frustrant parce que le but encaissé arrive à la fin", a déclaré De Mil au micro de nos confrères de Het Laatste Nieuws. "Nous avons joué contre une équipe qui joue bien au football. Nous nous sommes battus et avons montré une bonne réaction après Beveren."

Les Gantois ont eu l'occasion de se mettre à l'abri, mais Sonko a manqué le ballon du 2-0. "À ce niveau, il faut être terriblement efficace. Avec Sonko, nous avons eu l'occasion de faire 2-0. Pouvions-nous donc gagner ici ? Oui. Mais après 90 minutes, c'est un nul équitable", a estimé l'entraîneur, conscient que ce point pourrait encore peser au moment de faire les comptes.

La Gantoise vise encore une victoire

Avec cinq points en quatre rencontres, les Buffalos occupent provisoirement une place dans le top 24. Il leur reste deux matchs pour assurer leur qualification, d'abord à Thoune, puis à domicile face aux Norvégiens du Brann Bergen.



"Je pense que nous devons encore gagner au moins une fois. Il y a donc du travail, mais nous sommes toujours dans la course. Tout reste possible", a poursuivi De Mil. Le coach gantois entend s'appuyer sur l'état d'esprit affiché jeudi. "C'est de cette manière que nous devons continuer. Nous battre et saisir nos moments."