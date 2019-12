Un succès important pour Lukebakio et Boyata, la Juve s'isole en tête de Serie A

Une victoire par le plus petit écart qui rapporte gros au Hertha Berlin.

Avec ses deux Belges dans le onze de base, le Hertha Berlin s'est offert trois points très précieux sur la pelouse du Bayer Leverkusen. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Karim Rekik à l'heure de jeu et permet au club de Berlin (18 points), de prendre ses distances avec Dusseldorf (12) 16e et premier reléguable. Mauvaise opération en revanche pour Leverkusen, qui stage à la septième place avec 25 unités.

En Italie, la Juventus, qui jouera la Supercoupe contre la Lazio le week-end prochain, a profité de son match avancé pour s'isoler provisoirement la tête du championnat. Avec Gianluigi Buffon dans les buts, les Turinois se sont imposés à la Sampdoria grâce à des buts de Paulo Dybala et de Cristiano Ronaldo (1-2). La Vieille Dame a trois points d'avance sur l'Inter qui affrontera le Genoa samedi soir.