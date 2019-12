OM : le Vélodrome attire à nouveau les foules suite à l'excellente saison marseillaise !

L'Olympique de Marseille réussit une saison de haut vol jusqu'ici : les Phocéens sont seconds de Ligue 1, derrière l'intouchable PSG. De quoi attirer les foules.

L'Olympique de Marseille peut en effet se vanter de disposer de la meilleure affluence de Ligue 1 à mi-parcours cette saison : le Vélodrome compte 51 142 spectateurs en moyenne par rencontre depuis le début du championnat, ce qui place l'enceinte marseillaise devant celle de l'Olympique Lyonnais (48 635) et celle du Paris Saint-Germain (47 929).

Un chiffre à relativiser cependant, et pour cause : le PSG dispose d'un plus petit stade et réalise donc le meilleur chiffre en termes de taux de remplissage. Reste qu'après des années de vaches maigres, l'OM semble enfin revenir dans le paysage français.