Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"
Photo: © photonews
Deviens fan de Zulte Waregem! 816

On en viendrait à s'arracher les cheveux au Gaverbeek. Après la défaite contre Anderlecht, Zulte Waregem a de nouveau perdu contre le KV Malines, alors qu'elle a été tout simplement la meilleure équipe pendant la majeure partie de la rencontre.

Zulte Waregem a pourtant livré de bonnes prestations ces dernières semaines. Contre le RSC Anderlecht et contre le KV Malines, ils n'auraient certainement pas dû perdre. Et l'entraîneur Sven Vandenbroeck s'en est très bien rendu compte.

Fred Vanderbiest a même... présenté ses excuses pour la prestation de son équipe et la vilaine victoire qu'ils ont obtenue samedi après‑midi contre l'Essevee, mais pour Zulte Waregem, cela ne change évidemment rien — encore une fois.

Tant le RSC Anderlecht que le KV Malines semblent de ce fait de plus en plus assurés d'obtenir leur ticket pour le top 6. "On aide des équipes à décrocher leur ticket pour les Champions Play‑offs", a soupiré Vandenbroeck avec cynisme.

Zulte Waregem méritait mieux ces trois derniers matchs

"Ce n'était pas toujours parfait, mais nous avions le contrôle. Nous voulions continuer à jouer jusqu'à la fin, ce qui fait que nous laissons échapper un point ici. C'est peut‑être le moment le plus difficile de la saison", a estimé le coach flandrien.


Et chez les joueurs aussi, le même sentiment régnait, à commencer du côté du buteur Jeppe Erenbjerg : "Pour la troisième fois d'affilée, il faut dire que, au vu du déroulé du match, nous aurions probablement dû gagner."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Zulte Waregem
Jeppe Erenbjerg
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

Refuser les U21 en attendant les Diables ? "Cela témoignerait d'une arrogance que je n'ai jamais eue"

09:30
"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

09:00
Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

Un vrai dur au mal : martyrisé par le duo Alaba - Rüdiger, Luis Vazquez joue un sale tour au Real Madrid

08:30
Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

Un but annulé d'Anderlecht qui rappelle une subtilité : "Cela fait partie du règlement"

07:20
Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

Roberto Martinez parti pour retrouver celui qui était son bras droit chez les Diables ? Il répond

08:00
Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

07:00
Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

Axel Witsel encore décisif : une première depuis plus de huit ans

07:40
Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

Le deuxième "invité surprise" des PO1 est presque connu : "C'est écrit dans les étoiles !"

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02

22:00
Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

23:00
L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

22:00
Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Le conflit au Moyen-Orient menace un match au sommet entre Lionel Messi et Lamine Yamal

22:30
Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

Un geste stupide mais une sanction clémente : Clinton Nsiala s'excuse et peut s'estimer heureux

21:20
Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

21:00
La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

La fin de Téléfoot ? Votre rendez-vous du dimanche matin pourrait bien disparaître

21:40
1
Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

Nicolas Frutos est ambitieux : "Charleroi deviendra le plus grand centre de formation de Wallonie"

20:20
Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

Rudi Garcia ne devra pas faire dans le sentiment : ces Diables pourraient manquer les matchs de mars

20:40
Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

19:30
3
"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

"Certains de mes choix ne seront pas populaires" : le sélectionneur de l'Allemagne prévient

20:00
Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

Jérémy Taravel est déjà l'un des meilleurs intérimaires de l'histoire du RSC Anderlecht

18:40
Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

Cela valait le coup d'attendre : revoilà un très bon Merveille Bokadi à Eupen

19:00
🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

🎥 Que va faire l'Union avec Christian Burgess, en fin de contrat le 30 juin ?

18:20
Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

Libéré, Benito Raman n'oublie pas la petite pique pour son entraîneur : "Pas assez bon, je suppose"

18:00
Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

Nicolas Frutos a-t-il hésité entre Charleroi et Anderlecht ? "J'imagine ce que vous pensez"

17:00
"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc Réaction

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

16:20
🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

🎥 En 15 minutes contre Arsenal, Roméo Lavia a rappelé que son début de carrière était un énorme gâchis

17:30
C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

16:00
2
La guerre continue entre Samuel Eto'o et Marc Brys : "Si on dépense des millions pour un étranger incompétent"

La guerre continue entre Samuel Eto'o et Marc Brys : "Si on dépense des millions pour un étranger incompétent"

16:40
Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli

Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli

15:30
Anderlecht, la RAAL et Bruges à la fête dans notre équipe-type de la semaine

Anderlecht, la RAAL et Bruges à la fête dans notre équipe-type de la semaine

14:40
Vincent Euvrard n'est jamais tranquille : un joueur du Standard à présent menacé de deux matchs de suspension

Vincent Euvrard n'est jamais tranquille : un joueur du Standard à présent menacé de deux matchs de suspension

14:20
Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

15:00
Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

13:30
4
Après l'affaire Prestianni-Vinicius, une nouvelle règle qui entrerait en vigueur dès la Coupe du monde 2026 ?

Après l'affaire Prestianni-Vinicius, une nouvelle règle qui entrerait en vigueur dès la Coupe du monde 2026 ?

14:00
Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

12:00
4
Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved