Zulte Waregem, sparring partner ? "Nous offrons aux autres équipes leur ticket pour le top 6"

On en viendrait à s'arracher les cheveux au Gaverbeek. Après la défaite contre Anderlecht, Zulte Waregem a de nouveau perdu contre le KV Malines, alors qu'elle a été tout simplement la meilleure équipe pendant la majeure partie de la rencontre.

Zulte Waregem a pourtant livré de bonnes prestations ces dernières semaines. Contre le RSC Anderlecht et contre le KV Malines, ils n'auraient certainement pas dû perdre. Et l'entraîneur Sven Vandenbroeck s'en est très bien rendu compte.

Fred Vanderbiest a même... présenté ses excuses pour la prestation de son équipe et la vilaine victoire qu'ils ont obtenue samedi après‑midi contre l'Essevee, mais pour Zulte Waregem, cela ne change évidemment rien — encore une fois.

Tant le RSC Anderlecht que le KV Malines semblent de ce fait de plus en plus assurés d'obtenir leur ticket pour le top 6. "On aide des équipes à décrocher leur ticket pour les Champions Play‑offs", a soupiré Vandenbroeck avec cynisme.

Zulte Waregem méritait mieux ces trois derniers matchs

"Ce n'était pas toujours parfait, mais nous avions le contrôle. Nous voulions continuer à jouer jusqu'à la fin, ce qui fait que nous laissons échapper un point ici. C'est peut‑être le moment le plus difficile de la saison", a estimé le coach flandrien.



Et chez les joueurs aussi, le même sentiment régnait, à commencer du côté du buteur Jeppe Erenbjerg : "Pour la troisième fois d'affilée, il faut dire que, au vu du déroulé du match, nous aurions probablement dû gagner."