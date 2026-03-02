Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/03

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

L'Antwerp veut frapper fort et s'offrir un renfort libre en vue de la saison prochaine

L'Antwerp vit une saison un peu compliquée, et va devoir cravacher pour aller chercher le top 6. Mais les dirigeants du Great Old préparent déjà la saison prochaine. (Lire la suite)