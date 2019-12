Un ancien Diable, une ancienne Flame, Jean-Michel Saive... six nouveaux visages à l'Union Belge

L'Union Belge de Football a décidé d'innover en intégrant à son Assemblée Générale six personnaités du sport belge.

L'Assemblée Générale de l'Union Belge s'est élargie ce jeudi: elle est désormais composée de 71 personnes et, comme le confirme l'Union Belge dans un communiqué, six nouvelles personnalités ont rejoint les rangs.

Parmi lesquelles deux personnalités immédiatement issues du milieu du ballon rond belge: Mbo Mpenza et Aline Zeler, mais aussi des personnalités qui viennent d'autres milieux. L'ancienne hockeyeuse Charlotte De Vos, Jean-Michel Saive, le responsable de la Gestion des Sports de la VUB, Jos Verschueren et le Président des City Pirates, un projet de football social anversois, Michel Pradolini.

C'est la première fois que des membres indépendants rejoignent l'AG de l'Union Belge: apporter un regard différent sur les missions de l'Union Belge et la manière de les mener à bien.

Le communiqué

Première pour l'URBSFA: Six hommes et femmes obtiennent un statut d’indépendant au sein de l'Assemblée Générale de l’Union Belge de Football

"Ces nouveaux visages offrent une perspective rafraîchissante et précieuse à nos débats sur le football"

Depuis aujourd'hui, six nouveaux visages ont rejoint l'Assemblée Générale réformée de l’Union Belge de Football. Il s'agit de Charlotte De Vos, ancienne joueuse de hockey, Michel Pradolini, président des City Pirates, Aline Zeler, ancienne Red Flame, Jean-Michel Saive, ancien joueur de tennis de table, Mbo Mpenza, ex-Diable Rouge, et Jos Verschueren, directeur du management sportif à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). « Les nouvelles perspectives sur le sport et le football qu'ils apporteront grâce à leurs expériences spécifiques enrichiront grandement nos débats », déclare Peter Bossaert, CEO de l’Union Belge de Football.

L'Assemblée Générale de l’Union Belge de Football s'est tenue pour la première fois ce jeudi 19 décembre sous sa nouvelle forme avec ses 71 membres. Pour la première fois, six membres indépendants ont été ajoutés à l'Assemblée générale, qui ne comptait auparavant que des membres de la Pro League, de l'ACFF (l'aile francophone) et Voetbal Vlaanderen (l’aile néerlandophone).

« Nous sommes convaincus que ces six membres indépendants enrichiront nos débats et apporteront plus de diversité », déclare Peter Bossaert, CEO de l’URBSFA. « De par leurs compétences dans des domaines spécifiques, leur passé de sportif de haut niveau, leur expérience en matière de projets sociétaux ou comme universitaires, ils nous apporteront une valeur ajoutée dans la poursuite de la modernisation de notre organisation. Comme fédération du futur, nous voulons réfléchir davantage à des thèmes tels que le rôle socio-culturel du sport, l'égalité des sexes, la diversité, l'intégration et le développement d'une politique cohérente de gestion du sport ».

En outre, c'est aussi la première Assemblée Générale dans le cadre de la structure simplifiée qui a été incluse dans le plan en 11 points et ensuite mise en œuvre l’année écoulée par l’URBSFA. Dans la nouvelle structure, le Comité Exécutif a disparu et l’Union Belge de Football, en tant qu'organisation à but non lucratif, se compose désormais des organes suivants, avec leurs propres compétences spécifiques chacun, à savoir l'Assemblée Générale élargie (71 membres), le Haut Conseil du Football qui est en charge du règlement, le Conseil d'Administration et enfin le management, qui est en charge de la gestion quotidienne.

Le budget pour 2020 a été expliqué et approuvé lors de l'Assemblée Générale. L’URBSFA prévoit de clôturer l'année prochaine avec un bilan positif d'environ 4 millions d'euros, résultant d'un résultat net d’1,1 millions d'euros et 2,9 millions d'euros provenant des fonds de la Coupe du Monde en Russie. En outre, une mise à jour du plan en 11 points a été présentée ainsi que la stratégie de l’URBSFA pour les trois prochaines années (2020 à 2022) et des activités dans le cadre des 125 ans de l’URBSFA.