Après-midi difficile pour les Belges en Premier League, sauf pour Dendoncker

Trois des quatre Diables Rouges actifs en Angleterre cet après-midi ont été battus.

En attendant le choc entre Kevin De Bruyne, d'un côté, Dennis Praet et Youri Tielemans de l'autre, programmé à 18h30, quatre Belges ont foulé les pelouses de Premier League, samedi après-midi. Et seul Leander Dendoncker s'en est bien sorti: titulaire, l'ancien Mauve a participé à la victoire de Wolverhampton à Norwich et grimpe provisoirement à la sixième place du classement (1-2).

Défaite en revanche pour Leandro Trossard avec Brighton contre Sheffield United (0-1), pour Christian Benteke, titulaire pour la deuxième fois de suite en championnat, avec Palace contre Newcastle (1-0), et pour Bjorn Engels, battu avec Aston Villa contre Southampton (1-3). Le grand vainqueur de l'après-midi est Sheffield: le promu s'installe à la cinquième.

Mauvaise affaire en revanche pour les Villains qui voient la zone rouge se rapprocher dans leur dos: Aston Villa partage désormais la place de premier reléguable avec son adversaire du jour.