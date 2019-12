Payet, joueur le plus dangereux de la décennie ?

Plus rien n'échappe aux statisticiens et aux observateurs du ballon rond. Si l'on se réfère à une statistique particulière, Dimitri Payet pourrait être le joueur de la décennie qui amène le plus de danger devant le goal adverse.

Selon la société anglaise Opta, le milieu de terrain français domine le classement des actions crées entre 2010 et 2020 dans les cinq plus grands championnats européens. En tout, il a créé 974 occasions. Sont pris en compte les goals, les assists, mais aussi toutes attaques passées par ses pieds. Bien sûr, cette statistique est à relativiser à plusieurs égards. Par le simple fait que Dimitri Payet n'est pas vraiment passé par les tous grands clubs d'Europe, ce qui facilite quelque peu la tâche. De plus, la notion d'attaques crées peut être interprétée de différentes manières. Au cours de la décennie, le Français a porté les couleurs de Saint-Etienne, Lille, West Ham et Marseille. Rien qu'en Premier League, il a inscrit 15 goals et 23 assists. Pour l'OM, toutes compétitions confondues, il en est à 42 goals et 66 assists.