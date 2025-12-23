Ce joueur d'Anderlecht a reçu un avertissement clair de la part de Besnik Hasi

Tristan Degreef a récemment reçu un avertissement de Besnik Hasi. Le coach n'a jamais douté de son potentiel, mais voulait lui faire comprendre quelque chose.

À Anderlecht, les remplaçants sont redevenus un facteur décisif. En neuf matches à l’extérieur, les Mauves n’ont enregistré que trois victoires, mais fait marquant : quatre des dix buts ont été inscrits par des joueurs montés du banc.





C’est un signal que la largeur du noyau porte à nouveau ses fruits. Ce n’est pas un hasard. Besnik Hasi est parvenu à mettre tous les joueurs sur la même longueur d’onde. Il a déjà utilisé 26 éléments cette saison et a clairement fait comprendre que tout le monde est important. "Celui qui monte au jeu doit le faire avec intensité. Celui qui preste en dessous du niveau attendu sort sans discussion."

Un exemple parlant est Tristan Degreef. Le jeune ailier avait bien entamé la saison, mais après un carton rouge contre Genk et des prestations moindres à l’entraînement, il a atteint les limites de la patience de Hasi. L’entraîneur est intervenu et a même laissé le jeune talent à la maison pour le déplacement à Saint-Trond, écrit Het Laatste Nieuws.

Le message était clair, mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Besnik Hasi n’est pas connu comme un coach qui laisse tomber ses joueurs. Degreef a compris le signal, a augmenté son intensité à l’entraînement et a retrouvé la confiance.

Un footballeur formidable

Selon Besnik Hasi, le potentiel a toujours été là : "C’est un formidable footballeur, mais pour franchir une étape supplémentaire, il doit gagner en constance dans ses prestations."



Celui qui veut jouer les prix jusqu’au bout sait que cela ne se fait pas avec onze joueurs seulement. Les numéros 16, 17 et 18 doivent aussi être concernés. "Avec les années, j’implique davantage mes joueurs dans le fonctionnement quotidien", disait récemment Hasi. "Pour expliquer ce que nous voulons faire, comment nous voulons le faire et ce que nous voulons atteindre."