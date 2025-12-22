Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Revoilà Nicky Hayen : deux semaines après son licenciement surprise, l'ancien entraîneur du Club de Bruges a été nommé à Genk.

Suite au licenciement de Thorsten Fink il y a une semaine, Genk était à la recherche d'un nouvel entraîneur. Bien vite, après que des pistes telles que Carl Hoefkens et Timmy Simons aient été explorées, Nicky Hayen est devenu l'option n°1.

“Nicky a prouvé être un véritable expert dans la gestion d'un staff technique et la direction d'un groupe de joueurs”, déclare le club sur son site officiel. “Il connaît notre championnat et sait ce que c'est de se battre pour des titres. Cet esprit de gagnant s'intègre parfaitement dans les projets de notre club.”

L'esprit de gagnant de Nicky Hayen à Genk

Hayen a signé un contrat à durée indéterminée avec son nouveau club KRC Genk. Sur le site de Genk, il s'est exprimé pour la première fois, en prévision de sa présentation à la presse et du premier entraînement mercredi.

"Le KRC Genk est un club ambitieux. Je l'ai senti dès les discussions que nous avons eues ces derniers jours. J'ai hâte de rencontrer le groupe et je suis très motivé à l'idée de réaliser de belles choses avec ce club”, a déclaré le nouvel entraîneur des Limbourgeois.



Genk ne laisse aucun doute quant à ses ambitions : "En championnat, Genk veut se qualifier pour le football européen via les Playoffs. Sur la scène européenne, l'objectif est également clair : passer la Phase de Ligue de l'Europa League et remettre le KRC Genk sur la carte européenne."