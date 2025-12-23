On ne le changera pas : Stijn Stijnen à nouveau menacé de suspension

Stijn Stijnen commence à comptabiliser un nombre hallucinant de matchs de suspension dans sa carrière d'entraîneur.

Le parquet fédéral a de nouveau requis lundi une suspension à l’encontre de Stijn Stijnen, l'entraîneur de Patro Eisden Maasmechelen. Dimanche, lors du match de Challenger Pro League à Lokeren (1-1), il a "refusé" de recevoir une deuxième carte jaune, prenant dès lors... une rouge directe.

Stijnen avait déjà reçu une carte jaune dès la quatrième minute pour avoir protesté de manière excessive contre le carton rouge infligé à son joueur Ridwane M’Barki.

Stijn Stijnen, l'empereur de la récidive

Selon l’arbitre de la rencontre, Massimiliano Ledda, l’entraîneur du Patro est resté très agité tout au long de la rencontre, mais sans dépasser les limites, jusqu’au coup de sifflet final.

Après celui-ci, Stijnen a cependant réagi de manière « excessive ». Le quatrième arbitre l’a alors informé qu’une deuxième carte jaune allait lui être infligée. Avant que l’arbitre principal ne puisse la lui montrer, Stijnen avait déjà quitté le terrain et refusé d’y revenir. Lorsqu’il est finalement revenu, Ledda lui a immédiatement montré un carton rouge pour manque flagrant de respect envers l’arbitrage.



Lors d’une précédente procédure disciplinaire, le parquet fédéral avait qualifié Stijnen "d'empereur de la récidive" et rappelé ses nombreux antécédents : au total, l’ancien gardien a déjà cumulé 15 mois de suspension ainsi que 50 matches individuels de suspension.