Le futur adversaire de la Belgique, l'Égypte, a eu chaud pour son entame à la CAN 2025

Photo: © photonews
Le futur adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026, l'Égypte a entamé la CAN par un succès 2-1 face au Zimbabwe à Agadir ce lundi soir.

Ce n’aura cependant pas été une mince affaire pour Mohamed Salah et ses coéquipiers. Malgré une domination égyptienne dans le jeu durant le premier quart d’heure, c’est le Zimbabwe qui a ouvert le score après 20 minutes de jeu. Prince Dube a permis à son équipe de prendre l’avantage sur sa première occasion. Un joli enchaînement parfaitement conclu.

Les Warriors sont même passés tout proches de doubler la mise cinq minutes plus tard. Daniel Msendami a vu sa frappe être repoussée. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires sur le score de 0-1 en faveur du Zimbabwe.

En seconde période, l’Égypte se devait évidemment de réagir au niveau du score. Omar Marmoush est parvenu à égaliser à la 64e minute de jeu d’une frappe puissante depuis le côté gauche, dans un angle fermé. Mais un partage n’arrangeait évidemment pas l’Égypte.

Mohamed Salah libère l'Égypte

Alors qu’on pensait se diriger vers un score de parité, Mohamed Salah a libéré son équipe dans les arrêts de jeu (90+1e). Le joueur de Liverpool a pris le dessus sur son adversaire dans la surface avant de se retourner et de conclure d’une magnifique demi-volée.


Avec ce succès, l’Égypte est seconde de son groupe, à égalité de points avec l’Afrique du Sud de Hugo Broos. Les Bafana Bafana se sont quant à eux imposés 2-1 contre l’Angola.

African Cup of Nations
Egypte

