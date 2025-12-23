Hein Vanhaezebrouck se montre sévère envers le Club de Bruges : "C'était vraiment dramatique"

Le Club de Bruges a réalisé un six sur six en championnat sous la direction d'Ivan Leko. Pourtant, il reste encore beaucoup de travail à effectuer pour les Blauw en Zwart. Selon Hein Vanhaezebrouck, il y a en tout cas un aspect précis où de nets progrès peuvent encore être réalisés.

Après le match entre le Club de Bruges et La Gantoise, il est apparu clairement qu’Ivan Leko comme Rik De Mil ont encore des points à travailler avec leur nouvelle équipe. Et surtout du côté du Club de Bruges, plusieurs manquements ont été très visibles selon Hein Vanhaezebrouck.

Dans son analyse pour Het Nieuwsblad, il s’est penché sur les phases arrêtées : "Le Club défend sur les corners en zone, mais dans ce cas, il faut attaquer le ballon dans la zone devant soi."

"Comme Vanaken pousse son adversaire au lieu de dégager le ballon de la tête, le ballon retombe dans la zone derrière lui et Spileers est trop surpris pour l’attaquer. La responsabilité de l’égalisation gantoise incombe donc, pour moi, à Vanaken."

Les corners du Club de Bruges sont également un vrai point noir

Mais le constat est tout aussi inquiétant — voire davantage — sur le plan offensif. Ces dernières semaines, l’analyste s’est montré à plusieurs reprises critique sur le fait que Hans Vanaken se chargeait des corners. "Maintenant que j’ai vu Vetlesen les tirer, je comprends pourquoi…"

Lire aussi… Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres
"C’était vraiment dramatique. Mais les phases arrêtées sont un problème depuis longtemps déjà. C’était déjà le cas sous Hayen et Leko devra rapidement y remédier. Vanaken a frappé hier un coup franc à une position intéressante directement dans le mur. Ils doivent absolument travailler là-dessus."

