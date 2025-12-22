Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football connaît une véritable valse des entraîneurs ces dernières saisons. À y regarder de plus près, le constat est assez incroyable.

Il s’est encore passé beaucoup de choses ces dernières semaines autour des entraîneurs dans notre pays. Une fois de plus, cela confirme que le métier de coach en Pro League est extrêmement instable. Besnik Hasi est même devenu l’entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les équipes qui évoluaient en première division la saison dernière.



Exit Thorsten Fink. Exit Nicky Hayen. En l’espace de peu de temps, deux des entraîneurs qui, relativement parlant, avaient tenu le plus longtemps à la tête de leur club ont quitté leurs fonctions. Parmi les équipes ayant disputé les Champions’ Play-offs la saison dernière, cinq ont déjà changé de coach.

Besnik Hasi est aujourd’hui le seul entraîneur encore en poste au RSC Anderlecht. Avec neuf mois de présence, il est actuellement le coach en fonction depuis le plus longtemps parmi tous les clubs qui évoluaient déjà en Jupiler Pro League la saison passée.

Zulte Waregem et La Louvière font figure d’exception. Les deux clubs ont conservé les entraîneurs avec lesquels ils ont été promus, Sven Vandenbroeck et Frédéric Taquin. Ce dernier affiche d’ailleurs une longévité rare dans le football belge, avec plus de huit ans passés à la tête de son équipe.

Panique à tous les étages ?

"Ça montre tout ce qui ne va pas dans le football belge. On aime parler de vision à long terme, mais ce sont les clubs eux-mêmes qui ne pensent pas sur le long terme", a estimé Steven Defour au micro de l'émission 90 Minutes. Le constat est en tout cas frappant : aucun entraîneur qui avait entamé la saison dernière en D1A n’est encore en place aujourd’hui dans le même club.