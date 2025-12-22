Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs

Le football belge va mal ? Le point sur la terrible valse des entraîneurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le football connaît une véritable valse des entraîneurs ces dernières saisons. À y regarder de plus près, le constat est assez incroyable.

Il s’est encore passé beaucoup de choses ces dernières semaines autour des entraîneurs dans notre pays. Une fois de plus, cela confirme que le métier de coach en Pro League est extrêmement instable. Besnik Hasi est même devenu l’entraîneur en poste depuis le plus longtemps parmi les équipes qui évoluaient en première division la saison dernière.

Exit Thorsten Fink. Exit Nicky Hayen. En l’espace de peu de temps, deux des entraîneurs qui, relativement parlant, avaient tenu le plus longtemps à la tête de leur club ont quitté leurs fonctions. Parmi les équipes ayant disputé les Champions’ Play-offs la saison dernière, cinq ont déjà changé de coach.

Besnik Hasi est aujourd’hui le seul entraîneur encore en poste au RSC Anderlecht. Avec neuf mois de présence, il est actuellement le coach en fonction depuis le plus longtemps parmi tous les clubs qui évoluaient déjà en Jupiler Pro League la saison passée.

Zulte Waregem et La Louvière font figure d’exception. Les deux clubs ont conservé les entraîneurs avec lesquels ils ont été promus, Sven Vandenbroeck et Frédéric Taquin. Ce dernier affiche d’ailleurs une longévité rare dans le football belge, avec plus de huit ans passés à la tête de son équipe.

Panique à tous les étages ?

"Ça montre tout ce qui ne va pas dans le football belge. On aime parler de vision à long terme, mais ce sont les clubs eux-mêmes qui ne pensent pas sur le long terme", a estimé Steven Defour au micro de l'émission 90 Minutes. Le constat est en tout cas frappant : aucun entraîneur qui avait entamé la saison dernière en D1A n’est encore en place aujourd’hui dans le même club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière
Besnik Hasi
Frédéric Taquin
Sven Vandenbroeck

Plus de news

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

Le problème est-il plus profond au Club de Bruges ? "Ce n'était pas mieux que sous Nicky Hayen"

23:00
Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

Un dirigeant du top belge est formel : "Je crains le pire en 2026"

22:20
Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

Neuf ans à Anderlecht mais le coeur en Biélorussie : les grands débuts de Maksim Kireev en D1A

20:40
Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

Les premiers mots de Nicky Hayen : "Remettre Genk sur la carte européenne"

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/12: Batshuayi

22:00
Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

Un concurrent de Michy Batshuayi s'en va... mais un autre arrive

22:00
Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

Hugo Broos entame sa dernière CAN de la meilleure des manières

21:20
Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

Le Standard aurait pu s'estimer floué : "Le VAR devait intervenir"

20:20
Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

Un scénario fou est possible : Marc Brys pourrait encore... revenir à la tête du Cameroun

21:00
C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

C'est fait et le clin d'oeil est beau : Nicky Hayen affrontera Bruges ce vendredi... à la tête de Genk

19:27
Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

Hautekiet en leader, Kerk en fait voir de toutes les couleurs à Anderlecht : voici notre onze du week-end

19:00
Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

Catastrophe à Liverpool : 140 millions, trois buts... et une fracture de la jambe

20:00
"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

"On aurait signé sans hésiter" : Vincent Janssen relativise après le partage contre Anderlecht

17:00
Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

Sur la sellette, Onur Cinel remonte tout doucement la pente et se montre heureux : "Il a été excellent"

18:00
Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

Faux pas d'emblée pour le Mali de Tom Saintfiet à la CAN

18:40
Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

Voici le remplaçant de José Riga à Stockay et c'est une tête bien connue à Liège

18:20
Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

Un chouette moment : voici pourquoi Hans Vanaken n'oubliera certainement jamais cette Bataille des Flandres

17:30
Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

Plusieurs Anversois ont l'ADN d'Anderlecht : de la classe et de l'audace

13:40
"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

"Il y a parfois un risque" : Vincent Kompany veut encore faire progresser le Bayern

16:30
Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

Eden Hazard de retour dans le monde du football à l'avenir ? Il répond clairement

16:00
"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

"On était bien dans tout ce qu'on faisait" : Frédéric Soelle Soelle ravi suite à son but contre le RWDM

15:30
Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

Un penalty léger, encore, contre Anderlecht ? "Si on siffle ça..."

11:40
2
Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

Mise à jour du classement FIFA : les Diables Rouges terminent l'année dans le top 10

15:00
De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

De Dottignies à Dallas : le rêve américain d'un jeune Wallon en MLS

14:40
C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

C'est fait : Vincent Kompany va accueillir une nouvelle pépite au Bayern

14:20
Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

Pep Guardiola prévient Jérémy Doku et ses coéquipiers : le tacticien espagnol va se montrer sévère

14:00
"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

"Le football est un monde dur" : Ivan Leko s'est-il mis La Gantoise à dos ? Matisse Samoise est clair

12:40
Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

Le RFC Liège a refusé une nouvelle offre : Oumar Diouf attire les convoitises en Pro League et à l'étranger

13:20
Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

Des nouvelles de Wout Faes : voici où en est sa situation à Leicester

13:00
La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

La principale différence par rapport à Leko ? Le chiffre inattendu qui maintient le Standard dans le top 6

12:00
Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

Un record historique : la Pro League n'avait plus affiché un bilan aussi faible depuis plus de 40 ans

11:00
1
"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

"Scandaleusement mauvais" : Felice Mazzu n'est pas le seul à critiquer le niveau de son équipe

12:20
"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

"J'ai pris moi-même cette décision" : José Riga s'explique sur son départ de Stockay

11:20
Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

Le RFC Liège a-t-il réussi sa première partie de saison ?

10:30
Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

Axel Witsel ferme-t-il définitivement la porte à un retour à Sclessin ? Son père se montre clair

10:00
2
Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

Un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé en dernière minute pour disputer la CAN 2025

09:01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
FC Bruges FC Bruges 2-1 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 1-0 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 2-2 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved