🎥 Le moment gênant de la décennie pour un petit club anglais? Une interview d'Eden Hazard

Le club de Shrewsbury Town vit des jours paisibles en League One, mais n'a pas oublié un grand souvenir datant d'octobre 2014 : la venue de Chelsea en Coupe de la Ligue. Les Blues, alors coachés par Mourinho, étaient venus avec l'artillerie lourde, avec Cech, Salah et Drogba, auteur du premier but, dans le onze.

Eden Hazard est lui monté au jeu à la place d'Oscar. Le Diable Rouge allait laisser un grand souvenir non pas par sa prestation, mais par une interview d'après-match. Shrewsbury n'était pas des plus évidents à sortir, c'est donc un 'Strawberry' qui a été entendu. Fraise Town, donc. Ce qui avait bien fait rire l'Angleterre du football. "Un moment de la décennie à oublier", blague le club.

A moment to forget from the last decade...when @hazardeden10 thought he had just played Strawberry Town 🍓 #Salop pic.twitter.com/uzZonXzNM9