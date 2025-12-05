Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Si la soirée était marquée par le tirage du Mondial, le football continuait en Belgique, où deux matchs de Challenger Pro League étaient au programme.

Vendredi soir, tous les yeux étaient rivés sur le tirage de la Coupe du monde, mais il y avait aussi du football en Belgique. En plus de La Louvière contre Dender, deux matchs de Challenger Pro League étaient à suivre.

Patro tenu en échec par Charleroi

L’Olympic Charleroi affrontait le Patro Eisden Maasmechelen. Les Limbourgeois étaient favoris face à l’avant-dernier du classement, mais la rencontre a été plus compliquée que prévu.

Charleroi a terminé avec environ 61 % de possession, alors que le Patro s’est créé plus d’occasions. La partie s’est conclue sur un nul 0-0, un résultat qui permet à Patro de grimper provisoirement à la quatrième place.

Seraing battu à domicile par Eupen

Plus loin, Eupen se déplaçait à Seraing. Le club germanophone a largement dominé la rencontre avec près de 70 % de possession.

À la 52e minute, Isaac Nuhu a inscrit l’unique but du match, offrant les trois points à Eupen. L’équipe est septième au classement, Seraing est coincé à la 15e place.