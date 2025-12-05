Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing
Si la soirée était marquée par le tirage du Mondial, le football continuait en Belgique, où deux matchs de Challenger Pro League étaient au programme.

Vendredi soir, tous les yeux étaient rivés sur le tirage de la Coupe du monde, mais il y avait aussi du football en Belgique. En plus de La Louvière contre Dender, deux matchs de Challenger Pro League étaient à suivre.

Patro tenu en échec par Charleroi

L’Olympic Charleroi affrontait le Patro Eisden Maasmechelen. Les Limbourgeois étaient favoris face à l’avant-dernier du classement, mais la rencontre a été plus compliquée que prévu.

Charleroi a terminé avec environ 61 % de possession, alors que le Patro s’est créé plus d’occasions. La partie s’est conclue sur un nul 0-0, un résultat qui permet à Patro de grimper provisoirement à la quatrième place.

Seraing battu à domicile par Eupen

Plus loin, Eupen se déplaçait à Seraing. Le club germanophone a largement dominé la rencontre avec près de 70 % de possession.

À la 52e minute, Isaac Nuhu a inscrit l’unique but du match, offrant les trois points à Eupen. L’équipe est septième au classement, Seraing est coincé à la 15e place.

Plus de news

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

22:20
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
4
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

19:40
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

20:00
4
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

19:00
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

18:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

17:30
Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

17:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

15:40
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

16:00
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

14:30
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
1
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

13:30
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
2
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40

Division 2

 Journée 16
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RFC Seraing RFC Seraing 0-1 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 06/12 Jong Genk Jong Genk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 06/12 Beerschot Beerschot
SK Beveren SK Beveren 06/12 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 06/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
La Gantoise La Gantoise 07/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 07/12 KV Courtrai KV Courtrai
