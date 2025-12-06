Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht peut poursuivre sa belle série dimanche en cas de victoire contre Westerlo. L'équipe est sur six succès d'affilée.

La dernière fois qu’Anderlecht avait enchaîné six victoires de suite, c’était en mars 2024, sous Brian Riemer. Ces dernières semaines, le club a battu Ninove, Malines, Bruges, La Louvière, l’Union Saint-Gilloise et Genk.

Si Anderlecht bat Westerlo, ce serait la première fois en plus de dix ans que le club enchaîne sept victoires d’affilée. Cela rappellerait la série de 2014, quand Besnik Hasi était aux commandes.

Cette série historique de 2014 s’était étendue sur deux saisons : d’avril à août, Anderlecht avait enchaîné neuf victoires de suite. Hasi était l’entraîneur à l’origine de ce succès.

Dans le même saison ? Retour en 2011

Pour retrouver au moins sept victoires consécutives au cours d’une même saison, il faut remonter plus loin. En 2011-2012, sous Ariël Jacobs, Anderlecht avait remporté dix matchs d’affilée entre septembre et octobre.

