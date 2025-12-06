"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

La trêve approche à grands pas pour le Bayern Munich. Vincent Kompany se réjouit de pouvoir un peu souffler, mais veut d'abord remplir tous ses objectifs.

Le dernier match des Bavarois en 2025 est programmé au 21 décembre. Le Bayern se déplacera à Heidenheim avec évidemment pour ambition de l'emporter. Le match de retour aura lieu le 11 janvier face à Wolfsburg.

La famille du coach du Bayern attend impatiemment cette pause comme il l’explique : "La famille est clairement ravie qu’il y ait une pause. C’était différent en Angleterre. Il faut aussi qu’on en profite. Mais il reste encore un peu de temps avant cela, avec beaucoup de travail."

"Les joueurs doivent trouver un équilibre. C’est un mélange de forme et de fraîcheur. Mais nous avons un effectif pour être compétitifs dans toutes les compétitions," ajoute l'entraîneur belge du Bayern en conférence de presse.

Vincent Kompany veut finir l'année en beauté

Il reste encore quatre matchs avant la trêve, Vincent Kompany veut s'imposer à quatre reprises : "Je serai content si nous obtenons quatre victoires. On se concentre beaucoup là-dessus. Nous voulions encore être engagés dans les trois compétitions en arrivant à la nouvelle année, ce que nous avons réussi."

Maintenant, nous voulons gagner nos derniers matchs. Nous avons vécu de grands moments en 2025. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et faire encore mieux en 2026." Cet après-midi, le Bayern se déplace sur la pelouse de Stuttgart. Le coup d'envoi sera donné à 15h30.