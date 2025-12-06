Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Kevin De Bruyne poursuit sa rééducation après sa blessure à la cuisse, mais son kiné Bert Driesen se montre très rassurant et affirme qu'il sera prêt pour 2026.

Kevin De Bruyne s’était blessé le 25 octobre contre l’Inter, en marquant un penalty avec Naples. Juste après son but, il s’était tenu l’arrière de la cuisse, signe que ce ne serait pas une petite blessure. Le Diable Rouge avait souffert d’un problème aux ischios à Manchester City il y a deux ans.

Le programme de Kevin De Bruyne

Pour rassurer les supporters, son kiné Bert Driesen a expliqué la situation dans Gazet Van Antwerpen. Il affirme que tout se déroule comme prévu et que Kevin suit un programme clair depuis son opération.

Driesen raconte qu’il avait immédiatement compris ce qui s’était passé. "Quand je l’ai vu se tenir l’arrière de la cuisse, j’ai tout de suite compris qu’il finirait par nous rejoindre." Les six premières semaines de rééducation se font sans solliciter le tendon.

Ensuite, un travail plus précis commence. Le kiné parle d’exercices fonctionnels, pensés pour retrouver la force et la souplesse du tendon. Kevin pourra remarcher normalement avant de revenir sur le terrain.

Malgré cette longue absence, Driesen se montre très confiant. Selon lui, De Bruyne sera prêt. "Il fera un bon tournoi, tout comme Romelu d’ailleurs. Kevin sera prêt pour la Coupe du monde : il y a encore largement le temps." De quoi rassurer tout le pays.

