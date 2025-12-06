Comme avec la Belgique, Roberto Martínez refuse d'écarter les anciens : "L'âge n'est qu'un chiffre"

Roberto Martínez n'a pas changé sa politique depuis qu'il n'est plus sur le banc des Diables Rouges : "l'âge n'est qu'un chiffre." Il a été une nouvelle fois très clair en ce qui concerne Cristiano Ronaldo.

Lorsqu'il était entraîneur de la Belgique, le coach espagnol avait pour habitude de faire confiance aux joueurs les plus expérimentés, ne laissant alors parfois moins de chances aux plus jeunes. Lors de la Coupe du monde 2026, il devrait toujours compter sur un joueur de 41 ans (ndlr, lors du Mondial 2026), Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez croit évidemment en les chances du Portugal : "Nous voulons être parmi les prétendants au titre tout simplement parce que nous avons remporté la Ligue des Nations. Une compétition très exigeante avec des matchs contre l'Allemagne, en Allemagne, et contre l'Espagne qui est à mes yeux la meilleure équipe du monde."

"D'une certaine manière, l'équipe est très confiante. Nous avançons pas à pas et nous sommes très enthousiastes, très fiers, mais prétendants oui, favoris non," poursuit-il en zone mixte.

L'âge n'est qu'un chiffre ?

Il s'est ensuite exprimé à propos de Cristiano Ronaldo qui est sur la fin de carrière : "Je pense que quoi qu'on puisse dire à propos de Cristiano Ronaldo, il vaut mieux regarder les chiffres et tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. En réalité, son âge n'est qu'un chiffre. C'est quelqu'un qui est dévoué jour après jour au football. Chaque jour est pour lui une occasion de s'améliorer."

"J'adore son attitude en tant que capitaine, son désir d'inspirer les autres, d'être un mentor pour la jeune génération qui arrive dans les vestiaires de l'équipe nationale. Et c'est très important en tant que capitaine et ambassadeur de cette équipe," conclut-il.