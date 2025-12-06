"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe
Deviens fan de Belgique! 2614

La Belgique hérite d'un groupe très abordable au Mondial 2026. Selon Philippe Albert, ce sont trois matchs amicaux...

Le tirage au sort du vendredi soir a placé les Diables Rouges dans le groupe G. L'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande : trois adversaires qui n’effraient pas sur le papier, même si un Mondial réserve toujours des surprises.

Rudi Garcia peut difficilement rêver mieux pour lancer son tournoi. Ce groupe, considéré comme le moins difficile, apporte de la tranquillité. La Belgique arrive comme la grande favorite du groupe.

Des matchs amicaux ?

Pour Philippe Albert, ancien pilier de la défense belge, le constat est limpide. Dans Sudinfo, il explique que "la Belgique a hérité du groupe le plus faible, et de loin". Un avis que beaucoup de monde partage.

Il ajoute que "les Diables devront d'abord disputer trois matchs amicaux, en voyageant du sud au nord, avant que leur tournoi ne commence vraiment en huitièmes de finale". Selon lui, cette première phase servira de mise en route.

Albert souligne que "les Diables affronteront un troisième de groupe s'ils terminent premiers". Et il conclut : "Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Philippe Albert

Plus de news

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

07:20
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
5
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
4
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

18:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

Rik de Mil lance un appel aux supporters de Charleroi : "J'étais étonné de leur choix, mais ils m'ont surpris"

17:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard"

15:40
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux"

16:00
Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

Terrible : de retour après dix mois d'absence, ce Diable Rouge subit une rechute !

15:20
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi"

14:30
Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

Sa nouvelle blessure se prolonge : l'entraîneur de Chelsea fait le point sur l'état de Roméo Lavia

14:00
1
Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie Interview

Le "je" au service du jeu : révélation en D1 ACFF et déjà suivi en Pro League, Zakaria Nadrani se confie

13:30
L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved