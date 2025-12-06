"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

La Belgique hérite d'un groupe très abordable au Mondial 2026. Selon Philippe Albert, ce sont trois matchs amicaux...

Le tirage au sort du vendredi soir a placé les Diables Rouges dans le groupe G. L'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande : trois adversaires qui n’effraient pas sur le papier, même si un Mondial réserve toujours des surprises.

Rudi Garcia peut difficilement rêver mieux pour lancer son tournoi. Ce groupe, considéré comme le moins difficile, apporte de la tranquillité. La Belgique arrive comme la grande favorite du groupe.

Des matchs amicaux ?

Pour Philippe Albert, ancien pilier de la défense belge, le constat est limpide. Dans Sudinfo, il explique que "la Belgique a hérité du groupe le plus faible, et de loin". Un avis que beaucoup de monde partage.

Il ajoute que "les Diables devront d'abord disputer trois matchs amicaux, en voyageant du sud au nord, avant que leur tournoi ne commence vraiment en huitièmes de finale". Selon lui, cette première phase servira de mise en route.

Albert souligne que "les Diables affronteront un troisième de groupe s'ils terminent premiers". Et il conclut : "Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement."