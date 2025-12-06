Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

La Belgique affrontera l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande au Mondial 2026. Un groupe abordable selon Vincent Mannaert.

Les Diables Rouges se retrouvent dans un groupe avec l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. L’été prochain, ils les affronteront lors de la Coupe du monde. Le directeur sportif de l’Union belge, Vincent Mannaert, se dit satisfait.

"Ça aurait pu être pire, demandez à la France", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws. "Ce sont trois adversaires abordables. L’Iran a connu une très bonne génération, mais elle arrive en fin de cycle. Il faudra voir comment les jeunes vont prendre le relais."

Des adversaires à la portée de la Belgique, selon Mannaert

"C’est un peu pareil pour l’Égypte, même si, sur papier, c’est notre adversaire le plus fort. Avec Salah, ils ont évidemment un joueur de très haut niveau", poursuit-il, tout en refusant toute forme de confiance excessive.

"La Nouvelle-Zélande est vraiment une inconnue. Le football n’y est pas très développé et ce n’est pas un sport très populaire. Mais les sous-estimer serait une erreur."

La Belgique jouera dans le groupe G, avec des matchs à Seattle, Vancouver et Los Angeles. Des villes attrayantes, mais le décalage horaire est un vrai défi. "Nous sommes quand même contents du tirage. Les distances sont raisonnables : trois heures de vol entre Seattle et Los Angeles et seulement une heure entre Seattle et Vancouver. C’est tout à fait gérable."