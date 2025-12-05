Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Les Diables Rouges ont bénéficié d'un tirage très favorable avec l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Mais pour Marc Degryse, les conditions du Mondial pourraient poser plus de problèmes que les adversaires.

Les Diables Rouges ont hérité d’un tirage très abordable pour la Coupe du monde 2026. Avec l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, il n’y a aucune excuse pour ne pas terminer en tête du groupe. Marc Degryse partage aussi cet avis.

"On ne peut vraiment pas se plaindre", explique-t-il sur VTM. "L’Égypte est forte en Afrique, surtout avec Mo Salah. Mais c’est un peu la même chose qu’avec l’Iran : leur grande star est plus âgée. Je dirais que c’est un groupe tout à fait jouable."

Les conditions pourraient être plus difficiles que les adversaires.

"Bien sûr, en Coupe du monde, il faut rester prudent, mais l’Égypte et l’Iran font partie des tirages les plus simples si je compare avec les autres groupes", poursuit l’ancien Diable Rouge.

Le danger serait pas lié au football. "Le tirage est bon, mais il faut tenir compte des conditions. Il y a un décalage horaire de neuf heures et un climat différent. Comment vont-ils gérer ça ?"

"C’est une question plus importante que l’adversaire. La Belgique doit terminer première du groupe et pourrait affronter un troisième du groupe des États-Unis, du Paraguay ou de l’Australie. Le tirage est en notre faveur, mais maintenant, ils doivent le prouver sur le terrain", conclut-il.