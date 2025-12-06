Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Le tirage au sort du Mondial 2026 a fait réagir les futurs adversaires de la Belgique. L'Égypte et la Nouvelle-Zélande se montrent prudentes.

Après le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 à Washington, la Belgique est tombée dans le groupe G avec l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Seule l’Iran n’a pas réagi, le pays ayant boycotté la cérémonie après la décision de Donald Trump d’interdire l’entrée des Iraniens aux États-Unis.

La réaction de l'Egypte

Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien et premier adversaire des Diables le 15 juin probablement à Los Angeles, a salué la qualité et la variété du groupe. "Notre groupe est diversifié, avec une équipe de classe mondiale comme la Belgique, une grande équipe asiatique comme l’Iran, et aussi la Nouvelle-Zélande, une équipe qui travaille dur."

L’Égypte prend ce tirage au sérieux, mais avec de l’ambition. L’équipe pense avoir ses chances dans un groupe qu’elle considère comme ouvert. Pour les Égyptiens, la Belgique est l’équipe la plus forte.

Pas le pire groupe pour la Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, le sélectionneur Darren Bazeley s’est exprimé dans le média local Friends of Football. "Ce sont toutes des équipes redoutables, mais comparé à d’autres groupes, ça aurait pu être pire", a-t-il commenté, soulignant un tirage difficile mais acceptable.

De son côté, Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique, décrit le groupe comme abordable tout en appelant à la prudence, surtout face à l’Égypte. Il rappelle que l’Iran et la Nouvelle-Zélande sont deux équipes que les Diables n’ont jamais affrontées en match officiel.