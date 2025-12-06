Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Vincent Mannaert a réagi au tirage du Mondial et a clarifié la situation de Rudi Garcia avec un message clair et assumé.

Présent à Washington pour le tirage du Mondial 2026, Vincent Mannaert a voulu clarifier la situation de Rudi Garcia. Le directeur sportif des Diables Rouges a tenu à s’exprimer après plusieurs semaines de critiques venues de la presse (dont nous) et d’une partie du public.

Confiance totale envers Garcia

Au micro de Sporza, il a rappelé qu'"il est clair que nous irons à la Coupe du monde avec Rudi Garcia". La fédération a procédé à une évaluation classique, "comme toujours après chaque fenêtre internationale, et maintenant après toute la campagne de qualifications". Rien d’inhabituel, malgré les rumeurs.

Pour Mannaert, les conclusions sont limpides. "Il n'y a pas de raison de douter des capacités de Rudi Garcia de mener à bien la Coupe du monde de la Belgique." Un message qui vise à rassurer et à calmer les débats autour du sélectionneur, régulièrement pointé du doigt ces derniers mois.

Les critiques s’étaient intensifiées après le 1-1 contre le Kazakhstan, un résultat qui avait empêché la Belgique de se qualifier directement. Beaucoup avaient remis en cause la gestion du match et la tactique du coach. La qualification face au Liechtenstein n’avait pas dissipé les doutes.

Lire aussi… "C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial›En concluant que "c'est pour cela que nous sommes là", Mannaert a voulu réaffirmer la solidité du projet. Pour lui, le tirage marque un nouveau départ.