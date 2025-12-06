Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Le tirage du Mondial a réservé plusieurs surprises. Après une longue introduction, la cérémonie a commencé.

Le tirage au sort de la Coupe du monde est terminé et il a offert quelques moments marquants. Il a fallu plus d’une heure de concerts, discours et vidéos avant que le vrai tirage ne commence. Près de deux heures après le début de la cérémonie, toutes les poules étaient connues.

Le ton était très "show", sans doute parce que l’événement était organisé aux États-Unis. Dans son pays, Donald Trump a remporté le titre de la paix décerné par la FIFA...

Hugo Sanchez a également pris la parole. L’ancienne star du football mexicain a été invitée pour parler du Mondial, puisque le match d’ouverture se jouera dans son pays.

Un clin d’œil à… Pfaff

Le premier match se jouera à l’Estadio Azteca, entre le Mexique et l’Afrique du Sud. "C’est un stade impressionnant", a commencé Sanchez. Puis il a replongé dans ses souvenirs… et a adressé un salut à Jean-Marie Pfaff.

"J’ai eu la chance de marquer là-bas mon seul but en Coupe du monde. C’était contre la Belgique, et nous avions gagné ce jour-là. Mon ami Jean-Marie Pfaff était dans les buts. Je voudrais lui passer le bonjour", a conclu Sanchez.