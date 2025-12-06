"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

Amando Lapage, petit-fils de la légende anderlechtoise Paul Van Himst, affronte dimanche son ancien club avec Westerlo. Une rencontre spéciale pour le jeune défenseur.

Amando Lapage explique qu’il est assez mentalement fort pour gérer la situation. "Ma chance viendra. Je reste très calme par rapport à ça. Je ne suis pas du genre à aller me plaindre ou à faire du bruit. Au contraire, je vais travailler plus dur pour progresser", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

L’an dernier, Lapage avait rejoint Westerlo avec l’ambition de beaucoup jouer, mais il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire. "Ce n’était pas facile, mais j’ai continué à m’entraîner à fond. J’ai demandé des exercices en plus et j’ai eu l’impression qu’on comptait sur moi", dit-il.

Lapage se demande parfois ce qui se serait passé s’il était resté à Anderlecht

Il repense à son passage à Anderlecht, où des joueurs comme Marco Kana et Killian Sardella ont reçu leur chance ces derniers mois. "Tu te demandes parfois : et si j’étais resté ? Mais il faut reconnaître que ces garçons ont fait du bon travail."

"J’ai le sentiment de ne pas avoir eu ma chance. Je suis convaincu que j’aurais pu surprendre du monde. Ce qui m’a dérangé, c’est qu’il n’y avait aucun plan pour moi. Après mon match contre Bruges, je n’ai pas reçu de retour et personne n’a travaillé avec moi."

Concernant un éventuel retour à Anderlecht, il reste optimiste. "Pourquoi pas ? J'ai toujours rêvé de jouer à Anderlecht, et ce rêve est toujours là."