🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Nathan N'Goy revient sur le groupe des Diables Rouges au Mondial 2026 et évoque ses ambitions personnelles après la victoire de Lille.

Pris pour la première fois avec les Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale sous Rudi Garcia, sans jouer, Nathan NGoy s’est exprimé après la victoire de Lille contre Marseille 1-0.

La première réaction d'un Diable Rouge

Interrogé par DAZN sur le groupe de la Belgique au Mondial 2026, composé de l’Iran, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande, NGoy s’est montré mesuré mais déterminé. "Oui, Nouvelle-Zélande, Iran et Égypte, c’est ça ? N’importe quel adversaire contre qui on joue, il faut se donner les moyens, il faut essayer d’être performant. On a un très bon groupe, mais on sait que ça ne va pas être facile. On va bien préparer ça."

Le défenseur du LOSC croit aux chances des Diables. "On a toutes nos chances, c’est à nous de se donner les moyens pour faire au mieux dans cette Coupe du monde."

Questionné sur ses chances personnelles d’être sélectionné pour le Mondial, NGoy reste très lucide. "Bien sûr, c’est le plus grand tournoi du monde. Je pense que chaque joueur rêve d’y aller. Je fais mon boulot ici, j’essaie de donner mon max. Si je le mérite, j’irai. Si je ne le mérite pas, je n’irai pas. C’est le coach qui voit." L'ancien talent du Standard a gagné en maturité.

Le Belge termine par un clin d’œil à son compatriote Amadou Onana et à leurs vidéos sur Snapchat, répondant en souriant. "Amadou, c’est mon gars. Lui et moi, on se sait donc j’espère. Pourquoi pas ?" Les vidéos font souvent le tour des réseaux sociaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Marseille
Lille OSC
Nathan Ngoy

Plus de news

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

14:00
"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

11:30
"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

13:40
Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics Analyse

Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

13:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

12:00
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

08:30
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00
Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

13:00
Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

12:40
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
2
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

11:45
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
1
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

09:30
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

07:20
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
5
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
4
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent

18:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 15
Brest Brest 1-0 Monaco Monaco
Lille OSC Lille OSC 1-0 Marseille Marseille
Nantes Nantes 17:00 Lens Lens
Toulouse Toulouse 19:00 Strasbourg Strasbourg
PSG PSG 21:05 Rennes Rennes
Nice Nice 07/12 Angers Angers
Auxerre Auxerre 07/12 Metz Metz
Le Havre Le Havre 07/12 Paris FC Paris FC
Lorient Lorient 07/12 Lyon Lyon
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved