🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

Nathan N'Goy revient sur le groupe des Diables Rouges au Mondial 2026 et évoque ses ambitions personnelles après la victoire de Lille.

Pris pour la première fois avec les Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale sous Rudi Garcia, sans jouer, Nathan NGoy s’est exprimé après la victoire de Lille contre Marseille 1-0.

La première réaction d'un Diable Rouge

Interrogé par DAZN sur le groupe de la Belgique au Mondial 2026, composé de l’Iran, de l’Égypte et de la Nouvelle-Zélande, NGoy s’est montré mesuré mais déterminé. "Oui, Nouvelle-Zélande, Iran et Égypte, c’est ça ? N’importe quel adversaire contre qui on joue, il faut se donner les moyens, il faut essayer d’être performant. On a un très bon groupe, mais on sait que ça ne va pas être facile. On va bien préparer ça."

Le défenseur du LOSC croit aux chances des Diables. "On a toutes nos chances, c’est à nous de se donner les moyens pour faire au mieux dans cette Coupe du monde."

Questionné sur ses chances personnelles d’être sélectionné pour le Mondial, NGoy reste très lucide. "Bien sûr, c’est le plus grand tournoi du monde. Je pense que chaque joueur rêve d’y aller. Je fais mon boulot ici, j’essaie de donner mon max. Si je le mérite, j’irai. Si je ne le mérite pas, je n’irai pas. C’est le coach qui voit." L'ancien talent du Standard a gagné en maturité.

Le Belge termine par un clin d’œil à son compatriote Amadou Onana et à leurs vidéos sur Snapchat, répondant en souriant. "Amadou, c’est mon gars. Lui et moi, on se sait donc j’espère. Pourquoi pas ?" Les vidéos font souvent le tour des réseaux sociaux.