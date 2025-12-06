"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN
Photo: © photonews

La Pro League traverse une zone de turbulences après l'implosion du contrat TV avec DAZN. Son CEO, Lorin Parys, juge la situation "inquiétante".

Selon Lorin Parys, c’est la direction de DAZN qui veut mettre fin au contrat. "Nous savons très bien que c’est la haute direction de DAZN qui veut retirer la prise du contrat." Il insiste sur le fait que les employés, les cadreurs et les techniciens ne doivent pas en payer le prix.

La Pro League referait exactement le même choix

Le CEO défend la décision d’avoir choisi DAZN l’an dernier. "Non, nous n’avons pas fait d’erreur. Si nous pouvions revenir en arrière, nous ferions exactement le même choix." Il affirme que la Pro League n’avait légalement pas le droit d’accepter une offre plus basse.

La guerre de communication entre les deux parties a mené à des situations étranges. "Nous nous sommes retrouvés dans une sorte de duel où celui qui cligne des yeux en premier perd." Parys explique que DAZN a essayé à plusieurs reprises de les pousser à confirmer que des diffusions hors contrat pouvaient continuer.

Il répond fermement à l’affirmation de DAZN selon laquelle la Pro League aurait demandé une nouvelle structure. "Si c’était vrai, les clubs pourraient me licencier sur-le-champ. La seule chose que nous avons dite, c’est que DAZN est obligé de respecter le contrat."

Telenet et Proximus pourraient engager des poursuites

Lire aussi… Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?"Je suis presque tombé de ma chaise quand j’ai entendu que DAZN prétendait qu’il y avait un accord en dehors du contrat original", raconte Parys, qui a découvert que la Pro League avait été retirée de la liste de diffusion de DAZN.

Pour l’instant, les deux parties ne négocient plus. "DAZN veut une énorme réduction de prix", explique Parys. "Mais c’est très étonnant, car ils savent que nous n’en avons pas le droit à cause des règles de concurrence. Sinon, Proximus et Telenet, qui avaient fait une offre pour les droits, pourraient entamer des actions en justice contre nous."

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

05/12
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

05/12
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

07:20
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

06:00
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht : un joueur clé absent jusqu'après la trêve

19:20
Aucune comparaison avec Dender : pourquoi le match du Standard au Cercle de Bruges sera totalement différent Interview

18:30
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

08:30
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

17:30
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Vincent Euvrard : "Certains ne se donnent pas à 100 %... rien n'empêche de vivre comme le grand Standard" Interview

15:40
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Bruges ne laisse rien au hasard : la mesure radicale de Nicky Hayen pour le déplacement à Saint-Trond

15:00
Ibe Hautekiet évoque son avenir au Standard : "On verra ce que Marc Wilmots veut faire de moi" Interview

14:30
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

22:20
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
Andréa Librici, le Liégeois qui a refusé le Standard pour passer pro en Flandre : "Là-bas, c'est plus sérieux" Interview

16:00
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

19:00
Nouveau coup d'arrêt pour Dennis Praet à l'Antwerp

16:30
Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

12:20
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

20:00
