"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

La Pro League traverse une zone de turbulences après l'implosion du contrat TV avec DAZN. Son CEO, Lorin Parys, juge la situation "inquiétante".

Selon Lorin Parys, c’est la direction de DAZN qui veut mettre fin au contrat. "Nous savons très bien que c’est la haute direction de DAZN qui veut retirer la prise du contrat." Il insiste sur le fait que les employés, les cadreurs et les techniciens ne doivent pas en payer le prix.

La Pro League referait exactement le même choix

Le CEO défend la décision d’avoir choisi DAZN l’an dernier. "Non, nous n’avons pas fait d’erreur. Si nous pouvions revenir en arrière, nous ferions exactement le même choix." Il affirme que la Pro League n’avait légalement pas le droit d’accepter une offre plus basse.

La guerre de communication entre les deux parties a mené à des situations étranges. "Nous nous sommes retrouvés dans une sorte de duel où celui qui cligne des yeux en premier perd." Parys explique que DAZN a essayé à plusieurs reprises de les pousser à confirmer que des diffusions hors contrat pouvaient continuer.

Il répond fermement à l’affirmation de DAZN selon laquelle la Pro League aurait demandé une nouvelle structure. "Si c’était vrai, les clubs pourraient me licencier sur-le-champ. La seule chose que nous avons dite, c’est que DAZN est obligé de respecter le contrat."

Telenet et Proximus pourraient engager des poursuites

Je suis presque tombé de ma chaise quand j'ai entendu que DAZN prétendait qu'il y avait un accord en dehors du contrat original", raconte Parys, qui a découvert que la Pro League avait été retirée de la liste de diffusion de DAZN.

Pour l’instant, les deux parties ne négocient plus. "DAZN veut une énorme réduction de prix", explique Parys. "Mais c’est très étonnant, car ils savent que nous n’en avons pas le droit à cause des règles de concurrence. Sinon, Proximus et Telenet, qui avaient fait une offre pour les droits, pourraient entamer des actions en justice contre nous."