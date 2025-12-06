Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

Le Standard se déplace au Cercle de Bruges ce samedi (16h), dans le cadre de la 17e journée de Pro League. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Après son élimination à Dender en Coupe de Belgique, le Standard se déplace au Cercle de Bruges ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de Pro League. Et une nouvelle fois, Vincent Euvrard est aux prises avec de nombreuses blessures dans son effectif.

En effet, Marlon Fossey, David Bates, Boli Bolingoli et Daan Dierckx sont toujours blessés, tandis qu'Ibrahim Karamoko et Rafiki Saïd sont incertains. On peut donc s’attendre à une composition similaire à celle du déplacement à Dender, avec une grande question : le Standard évoluera-t-il avec quatre ou cinq défenseurs ?

Si la réponse est quatre, la ligne arrière sera vraisemblablement composée de Henry Lawrence, Ibe Hautekiet, Josué Homawoo et Tobias Mohr. En cas de défense à cinq, Nayel Mehssatou pourrait occuper le flanc droit et recentrer Lawrence dans l'axe de la défense.

L'expérience de retour au milieu, le profil de Nkada préféré en pointe ?

L’animation au milieu de terrain dépendra évidemment de ce premier choix de Vincent Euvrard. Cependant, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont de retour, et il serait très surprenant de ne pas les voir commencer la rencontre. Même constat pour Mohammed El Hankouri, qui apporte de la créativité dans le jeu offensif des Rouches.

Lire aussi… Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)›En attaque, Thomas Henry n'a pas convaincu ces dernières semaines. Dennis Ayensa reste sur deux buts en deux matchs, mais le Cercle de Bruges est une équipe qui presse haut son adversaire et qui laisse des espaces dans son dos. Dans cette optique, la titularisation de Timothé Nkada serait logique.

La composition probable du Standard au Cercle de Bruges : Epolo - Mehssatou, Lawrence, Hautekiet, Homawoo, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen, El Hankouri - Ayensa, Nkada.