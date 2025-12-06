Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Le Bayern récupère Luis Diaz plus tôt que prévu après la réduction de sa suspension. Une bonne nouvelle pour Kompany, mais une menace supplémentaire pour l'Union Saint-Gilloise.

C’est une bonne nouvelle pour Vincent Kompany et pour Luis Diaz. L’ailier colombien, suspendu après son tacle sur Achraf Hakimi face au PSG, a vu sa sanction réduite. Le Bayern avait fait appel et l’UEFA a accepté de ramener la suspension de trois à deux matchs.

Diaz sera de retour

Diaz a purgé le premier match contre Arsenal. Il ne lui reste plus qu’une rencontre à manquer, celle contre le Sporting Portugal de Zeno Debast. Après ça, il pourra rejouer en Ligue des champions.

Et forcément, son retour tombe contre l’Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois auraient peut-être préféré éviter de défendre contre un joueur aussi décisif. Pour rappel, il a coûté plus de 70 millions d'euros.

Cette saison, l'équipe de Kompany marche sur tout le monde en Europe. Le Bayern est très fort en Ligue des champions, même s’il a perdu 3-1 contre Arsenal.

David Hubert devra trouver le plan parfait. Contenir le Bayern est un défi, mais le faire avec un Diaz frais et motivé rend la tâche plus complexe.

Commentaire
