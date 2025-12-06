"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial
Depuis Washington, Rudi Garcia a réagi au tirage et a affirmé que la Belgique devait se préparer pour terminer en tête du groupe.

Depuis Washington, Rudi Garcia a livré ses premières impressions après le tirage de la Belgique. Le sélectionneur parle d’un "tirage intéressant, on va dire", marqué par la présence de l’Égypte, une équipe qu’il connaît et qu’il décrit comme "l’une des meilleures nations africaines". Il rappelle que la Belgique "ne connaît pas les deux autres équipes" et qu’elle "ne les a jamais jouées".

Quel camp de base choisir ?

Garcia s’est projeté sur la géographie du tournoi : "On devrait se retrouver à l’Ouest, entre Los Angeles, Seattle et Vancouver." Il évoque "les températures à Los Angeles" et souligne qu'"au Nord, il fait plus frais, c’est bien aussi". Son staff doit "voir où trouver le meilleur camp de base pour faire les déplacements les plus courts possibles", une option qui serait "plutôt dans le Nord".

Le coach insiste sur l’importance de cette préparation. "On va travailler là-dessus, la Coupe du monde commence vraiment, on connaît notre groupe." Et l’ambition ne change pas : "Quel que soit le tirage, on aurait eu l’ambition de finir premiers, c’est mieux de finir premiers, on va tout faire pour."

Un choc contre l'Egypte ?

Selon lui, le premier match devrait être un choc. "Cela semble être l’Égypte, ce serait le gros match d’entrée." Mais l’objectif est clair : "On veut sortir des poules et si possible premiers, ce sera plus intéressant pour la suite." Garcia ajoute. "Si je ne me trompe pas, on jouerait un 3e. C’est toujours plus intéressant."

Lire aussi… Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détourLe sélectionneur a déjà la tête dans l’analyse. "Il va falloir qu’on étudie les Iraniens, les Néo-Zélandais." L’Égypte pourra être observée à la CAN. "C’est l’équipe la plus dangereuse avec Salah ou Marmoush."

