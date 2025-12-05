À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'attente a été longue, mais en valait la peine. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est sorti. On vous a résumé tout ça.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est connu et on sait ce qui attend chaque équipe. Les groupes sont variés et regroupent des pays forts, d’autres en progression et quelques surprises.

Le tirage au sort au complet

Le Canada jouera dans le groupe B avec la Suisse, le Qatar et le gagnant du play-off A, un groupe qui semble à sa portée. Le Mexique, dans le groupe A, affrontera la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et le gagnant du play-off D. Les États-Unis, placés dans le groupe D, retrouveront l’Australie, le Paraguay et le gagnant du play-off C.

Le Brésil aura un groupe C intéressant avec le Maroc, l’Écosse et Haïti. L’Allemagne, dans le groupe E, jouera contre l’Équateur, la Côte d’Ivoire et Curaçao, deux équipes capables de poser des problèmes. Les Pays-Bas sont dans le groupe F avec le Japon, la Tunisie et le gagnant du play-off B.

La Belgique a hérité du groupe G avec l’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande. Sur le papier, le tirage semble facile. Les Diables Rouges auront l’occasion de bien commencer et de prendre rapidement confiance.

Dans les autres groupes, l’Espagne sera opposée à l’Uruguay, à l’Arabie saoudite et au Cap-Vert. L’Argentine jouera contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie. La France affrontera le Sénégal, la Norvège et le gagnant du play-off 2. Le Portugal retrouvera la Colombie, l’Ouzbékistan et le gagnant du play-off 1, tandis que l’Angleterre croisera la Croatie, le Panama et le Ghana.

Coupe du Monde

 Finale
Argentine Argentine P1-1 France France
