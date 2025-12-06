"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

Pour Marc Degryse, la Belgique doit terminer première de son groupe. Il juge l'Iran, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande à la portée des Diables Rouges.

"Quand tu listes ça, tu n’as pas l’impression d’être à la Coupe du monde", dit-il dans Het Laaste Nieuws. Marc Degryse aurait préféré jouer contre une équipe européenne pour tester le niveau des Diables. Avant le tournoi, la Belgique jouera des amicaux contre les États-Unis et le Mexique, mais pour lui, ce n’est pas suffisant.

L’ancien Diable Rouge passe les adversaires en revue. L’Iran occupe une étonnante 20e place au classement FIFA, mais selon lui, l’équipe repose sur des joueurs expérimentés. Il voit Mehdi Taremi comme un attaquant de premier plan. "Si l’Olympiakos peut se l’offrir, Bruges doit pouvoir le faire aussi", lance-t-il. Il connaît aussi Jahanbakhsh, de Dender.

La Nouvelle-Zélande, une bouchée pour les Diables

Degryse estime que l’Égypte est à portée de la Belgique. Pour lui, la défaite contre les Pharaons en 2022 ne veut pas dire grand-chose. "Salah a passé son prime et réalise une moins bonne saison à Liverpool." Quant à la Nouvelle-Zélande, il la décrit comme "une bouchée facile", avec Chris Wood comme seul vrai atout… âgé de 34 ans.

Le seul inconvénient pour la Belgique sera l’horaire des matchs, moins pratique pour les supporters. Pour le reste, il ne voit que des avantages : climat plus doux, déplacements limités et groupe favorable. "Tu n’as aucune excuse. Seule une erreur, comme à l’Euro contre la Slovaquie, peut tout gâcher."

La Belgique doit viser les quarts de finale, même s’il pense que cette équipe peut aller encore plus loin. "Quand tu vois les noms devant : Doku, De Bruyne, Lukaku… Beaucoup de pays préfèrent éviter ça."