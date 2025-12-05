Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Battre le PSG le week-end passé mais perdre contre Brest à l'extérieur ? Oui, c'est possible pour le Monaco de Sebastien Pocognoli.

Difficile de savoir où va Monaco cette saison. La victoire contre le PSG avait laissé penser à un réveil, mais l’équipe de Sébastien Pocognoli a de nouveau montré ses limites. Ce déplacement à Brest devait lancer l'équipe vers la bonne voie.

Toujours pas sur la bonne voie

Le match avait débuté sans grand danger pour les Monégasques. Mais Brest, plus déterminé, a frappé le premier grâce à une tête de Kamory Doumbia à la 28e minute. À la pause, Monaco courait après le score.

Les choses se sont compliquées à l’heure de jeu pour Brest. Ludovic Ajorque a été expulsé pour un tacle trop engagé sur Lamine Camara, laissant son équipe à dix. Malgré cet avantage numérique, Monaco n'a pas pu revenir au score.

Paul Pogba est entré en jeu à la 69e minute dans l’espoir d’apporter un peu de calme et d’inspiration. Monaco était trop prévisible pour égaliser. Une défaite qui a freiné l’enthousiasme.

Avec cette défaite, Monaco tombe à la septième place avec 23 points. Pocognoli, venu pour donner un nouveau style à cette équipe, sent maintenant la pression monter. La direction pourrait se poser des questions...