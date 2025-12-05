Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial
La Belgique débutera son Mondial 2026 face à trois équipes aux profils très différents. Le premier match sera contre l'Egypte le 15 juin.

La Belgique commencera sa Coupe du monde le 15 juin contre l’Égypte, probablement à Los Angeles, un décor parfait pour entrer directement dans le vif du sujet.

L'Egypte

La sélection égyptienne a retrouvé une stabilité depuis sa qualification. Sous la direction d’Hossam Hassan, l’équipe joue avec plus de confiance et d’énergie. Le joueur le plus dangereux est Mohamed Salah. Mais l’équipe ne compte pas que sur lui. Omar Marmoush, qui progresse à Manchester City, apporte de la vitesse et de la créativité, ce qui rend l’Égypte plus difficile à lire.

L'Iran

L’Iran arrive dans ce groupe après une qualification arrachée dans les dernières minute. L’équipe est guidée par Amir Ghalenoei, qui tente d’installer une approche plus directe que celle vue ces dernières années. Le joueur le plus influent du groupe reste Mehdi Taremi (attaquant de l'Olympiakos). L’Iran n’est pas l’adversaire le plus spectaculaire, mais il peut poser des problèmes si on lui laisse trop d’espace. Le match devrait avoir lieu le 21 juin.

La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande revient sur la scène mondiale avec une équipe simple, sans vouloir manquer de respect. Ce n’est pas une sélection habituée aux grandes compétitions, mais elle a gagné sa place grâce à un groupe discipliné. Son joueur le plus connu est Chris Wood, l’attaquant de Nottingham Forest et coéquipier du Diable Rouge Matz Sels.

Lire aussi… Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connusVoilà un petit tour d’horizon des adversaires de la Belgique. Comment les Diables Rouges doivent-ils aborder ce groupe : avec une grande confiance ou une bonne dose de méfiance ?

