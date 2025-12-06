Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Ruud Vormer revient sur son passage au Club de Bruges et se lâche
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ruud Vormer, ancien joueur de Bruges et de Zulte Waregem, parle avec franchise des compliments, des critiques et de la communication dans le football.

Ruud Vormer explique que le plus beau compliment pour lui, c’est quand les gens qui le trouvaient arrogant au début apprenaient à le connaître et voyaient qu’il était quelqu’un de normal. "Quand je suis arrivé en Belgique, j’entendais souvent : C’est un petit arrogant. Alors que je dis les choses comme elles sont. Je reste moi-même. Je ne peux pas faire semblant", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Selon lui, cette franchise manque dans le football. "On doit parfois pouvoir s’engueuler pour avancer. Des amis peuvent se dire la vérité, non ?"

Vormer raconte qu’aujourd’hui, l’avis des gens l’atteint moins. "Si quelqu’un ne m’aime pas, ce n’est pas grave. Je ne prenais en compte que les critiques de personnes proches ou qui savaient de quoi elles parlaient, comme Marc Degryse. Là, j’y réfléchissais vraiment."

Preud'homme pouvait t’enfoncer devant tout le groupe

La reconnaissance était très importante pour lui. "Beaucoup de gens ont besoin de confirmation. Michel Preud’homme pouvait te démonter devant tout le groupe, mais quand il avait un compliment à faire, il le faisait aussi devant tout le monde. Ivan Leko fonctionnait de la même manière."

Vormer revient sur les moments difficiles de sa carrière. "À Bruges, Clement m’a mis sur le banc. C’était très dur. On te prend une part de fierté. J’étais fâché après tout ce que j’avais fait pour le club."

Il conclut en rappelant que la communication est essentielle au plus haut niveau. "On ne peut pas s’attendre à recevoir des compliments tous les jours, mais il faut communiquer. Des joueurs qui n’avaient aucune explication voyaient leur motivation s’effondrer. Je l’ai vécu moi-même."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Zulte Waregem

Plus de news

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

14:00
"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

"La famille est clairement ravie" : la pause hivernnale approche pour le Bayern de Vincent Kompany

13:40
Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics Analyse

Certains ont du souci à se faire : comment le bourreau de la RAAL et le Standard déjoue tous les pronostics

13:20
Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

Genk repère une nouvelle pépite en Italie : un ailier français dans le viseur

13:00
Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

Les retrouvailles après le Clasico : David Hubert, la bête noire d'Ivan Leko ?

11:45
🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

🎥 Après Rudi Garcia et Vincent Mannaert : un Diable Rouge s'exprime à son tour sur le groupe du Mondial

12:20
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : le kiné de Kevin De Bruyne fait une mise au point

12:00
"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

"J'aurais pu surprendre du monde" : un ancien Mauve veut se montrer face à Anderlecht

11:00
"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

"Pas l'impression d'être à la Coupe du monde" : un ancien Diable Rouge étonné par le tirage de la Belgique

11:30
Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

Sept victoires d'affilée pour Anderlecht ? Voici depuis quand cela n'est plus arrivé

10:30
"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

"Je suis presque tombé de ma chaise" : le CEO de la Pro League réagit à l'affirmation surprenante de DAZN

09:30
Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

Un tirage qui fait réagir : voici comment les adversaires de la Belgique voient le groupe G

10:00
1
Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

Les Rouches doivent se faire pardonner : suivez Cercle - Standard en direct commenté (coup d'envoi à 16h00)

07:55
Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

Rudi Garcia était sur la sellette ? Vincent Mannaert répond sans détour

09:00
"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters Réaction

"Ça aussi, ça me touche" : Frédéric Taquin n'a pas reconnu son équipe...ni certains supporters

07:20
"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

"C'est l'équipe la plus dangereuse" : Rudi Garcia se méfie de cet adversaire au Mondial

08:30
"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

"Trois matchs amicaux" : Philippe Albert estime que la Belgique n'a rien à craindre dans son groupe

08:00
2
Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

Même après 39 ans : un gardien belge de légende a été salué pendant le tirage

07:40
Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges Interview

Le Standard doit une revanche à ses supporters : voici la composition probable des Rouches au Cercle de Bruges

06:00
Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

Un tirage idéal pour la Belgique ? Voici comment Mannaert voit les choses

07:00
Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

Juste à temps : une bonne nouvelle pour Vincent Kompany... un peu moins pour l'Union Saint-Gilloise

06:20
Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

Pape Fall prometteur, l'entrejeu dans un jour sans : les notes de la RAAL

23:30
Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

Après le Standard, la RAAL : Dender relance complètement la course au maintien

22:48
Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

Challenger Pro League : le Patro tient l'Olympic Charleroi en échec, Eupen enfonce Seraing

23:00
🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps Analyse

🎥 Dans l'intimité du vestiaire de Charleroi : le discours prophétique de Rik De Mil à la mi-temps

22:20
1
Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

Le plus grand danger pour la Belgique ? Un ancien Diable Rouge prévient

22:40
1
Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

Nouvelle défaite pour Sébastien Pocognoli : Monaco commence à perdre le fil

22:00
1
L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

L'ancien coach d'Anderlecht aurait préféré tomber contre... la Belgique au Mondial

21:40
1
Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

Les adversaires de la Belgique passés au crible : ce qu'il faut savoir avant le Mondial

21:20
1
À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

À vos agendas : voici le tirage complet de la Coupe du Monde 2026

20:30
Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

Titulaire surprise après trois mois d'absence : Ardon Jashari peut enfin se montrer à l'AC Milan

18:00
Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

Un groupe très abordable pour la Belgique en Coupe du monde : les adversaires des Diables Rouges sont connus

20:18
5
Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année Billet d'humeur

Le trophée de la honte ? La FIFA s'offre le bad buzz de l'année

20:00
4
Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé Analyse

Sur les traces de Tainmont et Van Cleemput ? Le nouveau chouchou de Charleroi a encore frappé

19:40
Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée Analyse

Une première contre Anderlecht, un meilleur buteur pas à l'abri du banc : la méthode David Hubert décryptée

17:30
"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air Interview

"À mon âge, je veux juste jouer" : barré par un nouveau coach, le Liégeois Andréa Librici veut changer d'air

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:15 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 20:45 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved