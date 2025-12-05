"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas
Kos Karetsas est l'un des plus grands talents qui évoluent actuellement sur les terrains belges. C'est pourquoi il est d'autant plus frustrant de le voir choisir l'équipe nationale de Grèce. Johan Boskamp, lui, a déjà un avis très clair sur la question.

Beaucoup d’encre a déjà coulé au sujet du top talent du KRC Genk. Le sommet du football belge – et surtout le directeur technique Vincent Mannaert – espérait convaincre le gaucher d’opter pour la Belgique, mais ces tentatives ont été vaines.

Kos Karetsas a choisi la Grèce, mettant ainsi fin à toutes les spéculations. "Cette décision vient du cœur et n’a rien à voir avec de futures sélections", a expliqué Karetsas sur Instagram. "Je suis heureux d’avoir fait mon choix et je veux maintenant me concentrer sur la Grèce, avec laquelle j’espère écrire une belle histoire."

Boskamp n’y voit aucun intérêt

Kos Karetsas avait pourtant joué pour les équipes de jeunes belges. C’est précisément pour cette raison que Johan Boskamp trouve ce choix étonnant. "Tu joues ici pour toutes les équipes de jeunes et, au final, tu choisis un autre pays. Je trouve cela irrespectueux envers le pays qui t’a formé", a déclaré le Néerlandais sans détour dans Het Laatste Nieuws.

Pendant ce temps, Karetsas continue de faire ce qu’il fait le mieux : jouer au football. Il compte déjà neuf sélections avec l’équipe nationale grecque, au cours desquelles il a déjà inscrit trois buts.

Lire aussi… Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations ! L’été prochain, il devra observer la Belgique disputer la Coupe du monde, tandis que la Grèce n’a pas réussi à se qualifier. Mais avec un talent comme Karetsas dans ses rangs, les Grecs peuvent certainement rêver de participer aux prochains tournois.

