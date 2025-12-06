🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

Ce samedi, un match au sommet était au programme en Premier League. Aston Villa, 3e de Premier League, recevait Arsenal, leader. Leandro Trossard a été décisif pour les Gunners.

En cas de victoires, les Villains pouvaient recoller à trois unités des Gunners. Un succès à domicile face aux Londoniens était évidemment espéré du côté d'Aston Villa, même si la tâche ne s'annonçait pas simple.

À la pause, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score en faveur des coéquipiers de Youri Tielemans et Amadou Onana (1-0). Matty Cash a ouvert le score à la 36e d'une frappe bien placée suite à un centre dévié.

Leandro Trossard plante le but égalisateur

En seconde période, Arsenal a rapidement réagi. Sept minutes après le retour des vestiaires, Leandro Trossard a égalisé pour les visiteurs. Le Belge a récupéré le ballon au deuxième poteau et a conclu.

Trossard rétablit l'égalité à peine monté au jeu 💯🇧🇪



Le Diable Rouge venait de monter au jeu : il a remplacé Eberechi Eze à la mi-temps. Impact rapide donc pour l'ailier des Gunners, qui se remet à peine d'une légère blessure à la cheville.

Au moment où ces lignes sont écrites le score est toujours de 1-1 entre les deux formations anglaises. Un score qui n'arrangerait pas vraiment les deux équipes, même si sur le papier ce serait un bon point pour les Villains.