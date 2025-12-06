🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League

🎥 À peine monté au jeu, Leandro Trossard égalise dans un match au sommet en Premier League
Photo: © photonews

Ce samedi, un match au sommet était au programme en Premier League. Aston Villa, 3e de Premier League, recevait Arsenal, leader. Leandro Trossard a été décisif pour les Gunners.

En cas de victoires, les Villains pouvaient recoller à trois unités des Gunners. Un succès à domicile face aux Londoniens était évidemment espéré du côté d'Aston Villa, même si la tâche ne s'annonçait pas simple.

À la pause, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score en faveur des coéquipiers de Youri Tielemans et Amadou Onana (1-0). Matty Cash a ouvert le score à la 36e d'une frappe bien placée suite à un centre dévié.

Leandro Trossard plante le but égalisateur

En seconde période, Arsenal a rapidement réagi. Sept minutes après le retour des vestiaires, Leandro Trossard a égalisé pour les visiteurs. Le Belge a récupéré le ballon au deuxième poteau et a conclu.

Le Diable Rouge venait de monter au jeu : il a remplacé Eberechi Eze à la mi-temps. Impact rapide donc pour l'ailier des Gunners, qui se remet à peine d'une légère blessure à la cheville.

Au moment où ces lignes sont écrites le score est toujours de 1-1 entre les deux formations anglaises. Un score qui n'arrangerait pas vraiment les deux équipes, même si sur le papier ce serait un bon point pour les Villains.

