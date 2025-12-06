"Je ne reconnais plus mon sport" : le show américain du tirage au sort du Mondial critiqué par Philippe Albert

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tirage au sort de la Coupe du monde était un show à l'américaine. Le début officiel du tirage au sort était programmé pour 18h et la totalité des groupes n'a finalement été connue que vers 20h.

L'événement, qui a traîné en longueur, divise forcément. Beaucoup estiment cela ridicule de mettre en place un tel show alors qu'il s'agit simplement d'un tirage au sort. Plus de 2 heures de direct pour connaître la totalité des groupes de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L'ancien Diable Rouge Philippe Albert n'a pas apprécié ce show : "Quelle rigolade ! Et je ne vous parle pas que de ce show lamentable à l’américaine qui n’en finissait plus. Désolé, quand j’assiste à cet emballage dégoulinant de tirage au sort d’une Coupe du monde, je ne reconnais plus mon sport."

"Le foot de Gianni Infantino devient quelque chose entre le Festival de Cannes et les Grammy Awards," souligne le consultant au micro de Sudinfo.

"Du strass, des paillettes, des anciennes stars que l’on sort de leur retraite dorée, le patron de la FIFA en chauffeur de salle et le président américain qui y va de son petit numéro en recevant un prix inventé pour l’occasion. Bref, s’il n’y avait eu la désignation des adversaires des Diables, j’aurais éteint ma télévision !"

Donald Trump... reçoit un prix de la paix

Donald Trump a en effet reçu le prix de la paix décerné par la FIFA avant le début officiel du tirage au sort. Le football mélangé à la politique à son paroxysme ! Cela a évidemment eu le don d'animer les débats.