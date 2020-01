Officiel : un ancien grand espoir du foot anglais de retour en Premier League

Révélé sous le maillot d'Everton, Jack Rodwell avait la cote quand Manchester City l'a recruté en 2012. Mais il n'a pas réussi à s'y imposer et a alors rejoint Sunderland. Son niveau fut décevant et il a participé à la descente aux enfers des Black Cats.

Le médian a enchaîné les blessures, mais n'a pas accompagné Sunderland en League One : il s'est lié à Blackburn, où il a pu disputer 21 rencontres. Mais le joueur de 28 ans s'est retrouvé sans contrat depuis l'été et n'a pas retrouvé preneur. Cité dans plusieurs clubs depuis quelques jours, celui qui a été lancé par Fabio Capello en équipe nationale est de retour en Premier League.

Sheffield United a officialisé ce vendredi après-midi sa venue. Le promu semble un club idéal pour relancer Rodwell. L'équipe dépasse toutes les attentes avec une place dans le sub-top, et le coach Chris Wilder fait l'unanimité outre-Manche. Et si Rodwell retrouvait son meilleur niveau? Il n'a en tout cas que jusqu'en fin de saison pour se montrer à son avantage chez les Blades. Son contrat est valable jusqu'en juin.

Welcome to the Blades, Jack ✍️ pic.twitter.com/CNdK8UXwI4