Encore un renfort au RWDM : un joueur de Seraing débarque

Les Molenbeekois renforcent leur noyau pour grimpeur au classement de D1 amateurs.

Après Boujouh et Garlito, et alors que Senakuku est cité, c'est Lucas Walbrecq qui est recruté. L'ancien ailier de Rebecq vient d'être libéré par Seraing et a signé un contrat d'un an et demi, avec option, au RWDM.

Lucas Walbrecq est déjà présent au stage. Contribuera-t-il aux bons résultats des Molenbeekois?