L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

Miralem Pjanic, 35 ans et sans club depuis le mois de juin dernier, a annoncé sa retraite. Le Bosnien aura régalé les supporters de l'OL, de la Roma ou encore de la Juventus.

C'était l'une des plus belles pattes droite des années 2010 : Miralem Pjanic (35 ans) a annoncé cette semaine dans les colonnes du média italien Tuttosport qu'il rangeait les crampons. "J'ai arrêté : je profite de mon bébé et de mon rôle de papa", révèle-t-il.

Pjanic était sans club depuis le mois de juin dernier et une dernière pige d'une saison au CSKA Moscou. Avant cela, il avait évolué deux ans au Sharja FC, aux Emirats Arabes Unis, après un bref prêt au Besiktas.

Les belles années de Miralem Pjanic datent de la décennie précédente : vice-champion de France avec Lyon dont il a été un élément emblématique de 2008 à 2011 (juste après la domination de l'OL sur la Ligue 1), le milieu bosnien a ensuite signé à l'AS Rome où il évolue jusqu'en 2016.

Son premier but face à Anderlecht

C'est ensuite avec la Juventus, de 2016 à 2020, que Pjanic remporte ses premiers trophées : quatre titres de champion d'Italie et deux Coupes. Il atteint également la finale de la Champions League en 2017. Passeur et tireur de coup-franc de génie, c'est d'ailleurs sur coup-franc contre... le RSC Anderlecht qu'il avait inscrit son premier but pour l'OL en 2019.



En 2020, l'international bosnien (115 caps, 17 buts), qui avait également été international luxembourgeois jusqu'en U19, signe au FC Barcelone où il connaîtra son premier échec. Il laisse toutefois le souvenir de l'un des milieux de terrain les plus élégants de sa génération.