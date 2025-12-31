Le Standard n'ira pas en appel : on connaît la suspension définitive de Timothé Nkada

Timothé Nkada est désormais fixé sur son sort. Le Standard a en effet accepté la sanction du Comité Disciplinaire.

En giflant Robert-Jan Vanwesemael, Timothé Nkada a mis le Standard dans les ennuis contre Saint-Trond. Les Rouches ont perdu la rencontre et s'attendaient également à devoir composer sans leur attaquant pour les prochains matchs.

Le parquet de l'Union Belge a ainsi demandé trois matchs de suspension ferme et deux autres de sursis pour son vilain geste lors de la dernière de 2025 à Sclessin.

Nkada manquera les trois premiers matchs de rerpise

Le Standard a immédiatement fait appel de cette décision, le dossier est donc passé devant le Comité Disciplinaire. Celui-ci s'est globalement rangé derrière l'avis du parquet : Nkada écope toujours de trois matchs fermes, seul le sursis passe de deux à une rencontre.

Dans un communiqué officiel, le Standard a fait savoir cette après-midi qu'il avait décider de ne pas interjeter appel. Le Lillois reste donc bien suspendu pour trois matchs, avec en prime un sursis d'une rencontre.

Cela signifie qu'il manquera les matchs de reprise du championnat contre Charleroi, Gand et Anderlecht. Autant dire qu'à son retour, les adversaires ne se priveront pas de le provoquer, il s'agira, cette fois, de rester calme.