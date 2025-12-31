Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver

Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver
Photo: © photonews

Le Sporting Charleroi a vu filer Adem Zorgane vers l'Union Saint-Gilloise l'été dernier. Une situation qui ne devrait pas se reproduire, car les Zèbres ont fixé un prix très élevé pour Yacine Titraoui.

Selon les informations du podcast HLN de Het Laatste Nieuws, le Sporting Charleroi aurait fixé un montant de départ très élevé pour leur milieu de terrain algérien : le club souhaitant s'offrir Yacine Titraoui devra dépenser environ 9 millions d'euros.

Une somme conséquente pour un joueur estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt et qui arrivera en fin de contrat en juin 2027. Mais aussi une somme qui écartera de nombreux prétendants. Ainsi, seul un club en Belgique pourrait s'offrir Titraoui : le Club de Bruges, pointe HLN.

Yacine Titraoui vers Bruges ?

Les Blauw & Zwart devront encore une fois renforcer leur milieu de terrain l'été prochain : Aleksandar Stankovic, arrivé l'été dernier de l'Inter Milan, ne devrait pas faire long feu et pourrait même retourner directement chez les Nerazzurri, qui disposent d'une clause de rachat.

Dans ce contexte, Yacine Titraoui correspond au profil qui pourrait être recherché par le Club sur le plan sportif et de par sa connaissance du championnat. Reste à savoir si un tel montant sera mis par Bruges.


Si Charleroi parvient à vendre son milieu de terrain algérien à ce prix, Titraoui deviendrait le deuxième transfert sortant le plus cher de l'histoire du club - loin derrière l'inaccessible Victor Osimhen, vendu 22,5 millions d'euros au LOSC en 2019.

Charleroi
FC Bruges
Yacine Titraoui

