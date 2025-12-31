Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

L'arbitrage d'urgence du CEPANI a donné provisoirement gain de cause à la Pro League dans le cadre de son litige avec DAZN. Le diffuseur sera donc forcé de continuer ses paiements et à assurer la diffusion des rencontres jusqu'en fin de saison.

La Pro League avait requis une procédure d'urgence devant le CEPANI, centre belge d'arbitre et de médiation, et le jugement était particulièrement attendu par l'intégralité du football belge. Le CEPANI a tranché en faveur de l'instance dirigeante du football belge.

Voici le communiqué de la Pro League :

"La Pro League a reçu et analysé la décision relative aux mesures provisoires qu'elle avait demandées contre DAZN. L'arbitre d'urgence confirme que DAZN doit respecter ses obligations. 

Cela signifie que DAZN :

  • doit continuer à effectuer les paiements comme cela est convenu contractuellement ;
  • doit continuer à assurer la production et la diffusion des matchs ;
  • doit respecter les mesures anti-piratage et les dispositions relatives au géoblocage promises ; et
  • doit négocier avec les opérateurs de télécommunications afin de conclure des accords de distribution.

Lorin Parys, CEO de la Pro League : « Nous sommes satisfaits que DAZN doive respecter ses engagements concernant notamment la production, la distribution, le paiement et les négociations avec les telcos. Les gagnants de cette décision sont nos fans, nos clubs et le football belge dans son ensemble ». 

Les mesures s'appliquent provisoirement jusqu'à la fin de la saison ou jusqu'à ce que le tribunal qui traite du dossier sur le fond rende une décision sur les mesures provisoires. Au printemps, ce tribunal, composé de trois arbitres, sera constitué et pourra à nouveau accorder des mesures provisoires jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue".

Cette décision soulagera notamment les amateurs de football, qui pourront continuer à voir les rencontres de D1A et Challenger Pro League sur leurs écrans et via l'application, mais aussi les clubs : certains d'entre eux, notamment en D1B, comptent sur les revenus des droits télévisés pour garder la tête hors de l'eau. 

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 2-0 Westerlo Westerlo
