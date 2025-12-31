Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

À l'Ajax Amsterdam, la tradition a toujours été très importante. C'est en ce sens que vient la nomination d'un certain Jordi Cruyff au poste de directeur technique.

Comme le RSC Anderlecht, l'Ajax Amsterdam peut se reposer sur un statut historique, quasi-légendaire dans son propre pays et sur un passé glorieux - mais a connu des difficultés ces dernières années. Cette saison encore, les Ajacides (champions en 2022) sont à 16 points de la tête et le titre est à oublier.

C'est peut-être pour en appeler à ce passé que la direction amstellodamoise a opté pour un nom légendaire afin de redresser le club en 2026 : ce nom, c'est celui de Cruyff. Johan Cruyff, plus grand joueur néerlandais de l'histoire et triple Ballon d'Or, est bien sûr la légende ultime de l'Ajax Amsterdam.

Jordi Cruyff, enfin à la hauteur du père ?

C'est son fils Jordi qui, à partir du 1er février 2026, deviendra directeur technique du club, a annoncé l'Ajax via son site officiel. Une énorme responsabilité pour l'homme de 51 ans, qui n'est jamais parvenu, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, à sortir de l'ombre imposante de son père.

Formé à l'Ajax et au Barça, Jordi Cruyff aura disputé 176 matchs de Liga dans sa carrière, principalement pour le Deportivo Alaves, mais a aussi porté 54 fois le maillot du Barça et 58 fois celui de Manchester United. Une carrière de joueur honnête, qui serait même considérée comme belle, n'eût été son nom de famille.



En tant que coach et directeur sportif, Cruyff junior a travaillé à Chypre (Larnaca), en Israël (Maccabi Tel Aviv), en Chine ou encore en tant que sélectionneur de l'Equateur avant un retour au Barça en tant que conseiller stratégique, puis directeur sportif de 2021 à 2023. Récemment, il a brièvement été conseiller stratégique de la fédération indonésienne de football.