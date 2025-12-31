Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club
Photo: © photonews
Deviens fan de Ajax! 544

À l'Ajax Amsterdam, la tradition a toujours été très importante. C'est en ce sens que vient la nomination d'un certain Jordi Cruyff au poste de directeur technique.

Comme le RSC Anderlecht, l'Ajax Amsterdam peut se reposer sur un statut historique, quasi-légendaire dans son propre pays et sur un passé glorieux - mais a connu des difficultés ces dernières années. Cette saison encore, les Ajacides (champions en 2022) sont à 16 points de la tête et le titre est à oublier.

C'est peut-être pour en appeler à ce passé que la direction amstellodamoise a opté pour un nom légendaire afin de redresser le club en 2026 : ce nom, c'est celui de Cruyff. Johan Cruyff, plus grand joueur néerlandais de l'histoire et triple Ballon d'Or, est bien sûr la légende ultime de l'Ajax Amsterdam. 

Jordi Cruyff, enfin à la hauteur du père ? 

C'est son fils Jordi qui, à partir du 1er février 2026, deviendra directeur technique du club, a annoncé l'Ajax via son site officiel. Une énorme responsabilité pour l'homme de 51 ans, qui n'est jamais parvenu, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, à sortir de l'ombre imposante de son père.

Formé à l'Ajax et au Barça, Jordi Cruyff aura disputé 176 matchs de Liga dans sa carrière, principalement pour le Deportivo Alaves, mais a aussi porté 54 fois le maillot du Barça et 58 fois celui de Manchester United. Une carrière de joueur honnête, qui serait même considérée comme belle, n'eût été son nom de famille. 


En tant que coach et directeur sportif, Cruyff junior a travaillé à Chypre (Larnaca), en Israël (Maccabi Tel Aviv), en Chine ou encore en tant que sélectionneur de l'Equateur avant un retour au Barça en tant que conseiller stratégique, puis directeur sportif de 2021 à 2023. Récemment, il a brièvement été conseiller stratégique de la fédération indonésienne de football. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ajax

Plus de news

Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

08:00
L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

07:40
Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

07:20
Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

07:00
Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

23:20
Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

23:01
Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

22:40
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

22:25
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

22:00
"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

21:40
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

21:20
Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

20:00
Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

20:40
🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

20:20
Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

20:00
Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante Analyse

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

19:30
"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

19:00
L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

18:30
Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

18:00
Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

17:30
Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

17:00
Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

16:30
Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

16:00
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30
Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

Aston Villa comme Leicester City ? Unai Emery calme le jeu

14:05
Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

Le Real Madrid a-t-il repéré le successeur de Thibaut Courtois?

13:30
Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

Plusieurs clubs de Pro League suivent un talent de Lille prêté aux Pays-Bas

13:00
Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

Six mois après son arrivée à Naples, Noa Lang déjà poussé vers la sortie ?

12:40
Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

Ancien collègue de Vincent Kompany à Anderlecht, il assure : "Je ne l'aurais pas suivi au Bayern"

12:20
Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

Malgré un goût de trop peu : le Standard et Vincent Euvrard pourront bien compter sur Rafiki Saïd

12:00
🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ? Analyse

🎥 Une victoire sous les sifflets, de la colère malgré les trois points : et maintenant, à La Gantoise ?

11:40
Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

Qualifié pour la Coupe du monde, Hannes Delcroix va rejoindre un nouveau club pour relancer sa carrière

11:20
À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

À six mois du Mondial, Youri Tielemans continue de grandir : "Je n'avais jamais vu ça"

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 18
NEC NEC 09/01 Utrecht Utrecht
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 10/01 FC Volendam FC Volendam
FC Twente FC Twente 10/01 Zwolle Zwolle
PSV PSV 10/01 Excelsior Excelsior
FC Groningen FC Groningen 10/01 NAC NAC
Heerenveen Heerenveen 11/01 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 11/01 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Telstar Telstar 11/01 Ajax Ajax
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 11/01 Heracles Heracles
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved